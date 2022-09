Preocupación en España: Josema Giménez es baja por dolencia en la espalda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El uruguayo José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, es baja por un fuerte dolor de espalda para el partido de hoy contra el Celta, con lo que se quedó fuera de la convocatoria de 21 jugadores de Diego Simeone.

El defensa uruguayo terminó el duelo de la Champions League contra el Porto con molestias en esa zona.

"Tengo un dolor de espalda que me irradia para abajo. La zona del nervio que me está pinzando pero nada preocupante", explicó entonces el futbolista, que no pudo ejercitarse por ese motivo en la sesión vespertina de este viernes ni formar parte de la citación que ofreció el técnico tras el entrenamiento.

Giménez se suma en la lista de bajas a Stefan Savic, fuera por tercer encuentro seguido por una lesión muscular, y Sergio Reguilón, que aún no ha debutado con el Atlético porque se recupera de una intervención de una pubalgia a la que fue sometido hace dos semanas.En cambio, Matheus Cunha, baja los dos últimos duelos, regresa a la convocatoria una vez superada la contractura muscular en los isquiotibiales sufrida el pasado viernes.