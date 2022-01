Policía anunció la detención de Greenwood tras acusaciones de violación y agresión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La policía británica anunció este domingo la detención por violación y agresión después de las acusaciones lanzadas por una joven en las redes sociales contra el jugador del Manchester United Mason Greenwood.



En su comunicado, la policía de Mánchester indicó que tras haber sido informada de las acusaciones de agresión publicadas en las redes sociales, un joven de una veintena de años fue detenido por delitos de violación y agresión y será interrogado, aunque sin nombrar al jugador de 20 años, que ya fue suspendido "hasta nueva orden" por su club.

Horas antes del anuncio, se publicaron videos, fotos y una grabación de audio en la cuenta de Instagram de quien sería su novia antes de ser eliminados.



Esas imágenes muestran a la joven con la cara ensangrentada y golpes por todo el cuerpo y están acompañadas con el mensaje: "Para todos aquellos que quieren saber lo que Mason Greenwood me hace realmente".

El comunicado del club

"Estamos al corriente de las imágenes y de las acusaciones que circulan en las redes sociales", escribió el club en un primer comunicado.



"No realizaremos ningún comentario hasta que los hechos se hayan esclarecidos. El Manchester United no tolera ningún tipo de violencia".

Tras esa primera advertencia, el United publicó un segundo comunicado: "Mason Greenwood no volverá a entrenarse ni a jugar partidos hasta nueva orden".

Un portavoz de la policía de Mánchester, citado por la agencia británica Press Association, declaró por su parte que ha "abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido".