Los pibes responden: Peñarol lo ganó con un cabezazo del juvenil Brian Mansilla

Tenía que ganar y lo hizo. No brilló, pero logró algo que no se le venía dando: el triunfo. Peñarol consiguió una victoria tan impostergable como necesaria para seguir luchando por el segundo lugar de la Tabla Anual que será clave para mantener viva la chance de clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023.



El equipo de Leonardo Ramos derrotó a Liverpool como visitante por 1 a 0 en Belvedere y dejó atrás una racha de cuatro partidos sin triunfos en el Campeonato Uruguayo.



Y la tarde no empezó bien para el aurinegro porque el negriazul dominó en la primera parte, jugó mejor y generó las mejores situaciones de peligro, pero no fue efectivo a la hora de definir.



Primero porque Kevin Dawson respondió de muy buena manera en las dos oportunidades que el local lo inquietó y segundo porque los delanteros no estuvieron finos en el último toque de las jugadas de ataque.



El panorama no era el mejor para Peñarol y el técnico carbonero lo veía en la cancha. Por eso, para el complemento movió las piezas y mandó a la cancha a Agustín Álvarez Wallace por Nicolás Milesi, quien no estuvo fino en los pases.



El doble cinco pasó a ser de la casa con Rodrigo Saravia y Álvarez Wallace. Peñarol mejoró en la contención, pero también comenzó a generar más juego ofensivo y de a poco ganaba metros en la cancha para acercarse al área rival.

Liverpool vs. Peñarol. Foto: Nicolás Pereyra.

Y a los 67’ cuando Sergio Núñez ganó una pelota en la mitad de la cancha en velocidad, Axel Prado lo bajó y se ganó la roja dejando al negriazul con 10 jugadores.



La balanza se terminó de inclinar a favor del aurinegro, que se transformó en dueño de las acciones pero hasta el cierre del encuentro tuvo el mismo problema que Liverpool en la primera parte: la mala definición.



El mirasol generó varias chances de peligro. Nicolás Rossi tuvo un remate y Sergio Núñez dos situaciones claras, pero el gol no aparecía.



Hasta que en las alturas y a los 87’ tras un tiro de esquina desde la derecha de Brian Lozano, apareció Brian Mansilla para poner de cabeza el 1-0 y hacer su estreno en las redes de la Primera División del club que lo formó.



Otra vez los pibes. Otra vez un juvenil entró y cambió el resultado a favor de Peñarol. Le había pasado a Sergio Núñez contra Colón por Copa Uruguay y ayer le pasó a Mansilla en un partido clave.



Mientras hay varios jugadores que siguen sin poder alcanzar su nivel y al colectivo le cuesta caro, los gurises de Peñarol responden en la cancha y lo hacen con goles importantes para que el equipo de Leonardo Ramos mantenga viva la ilusión de poder lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2023.