Perú 1-0 Uruguay por Eliminatorias: la Celeste jugó un muy mal partido y Fossati obtuvo su primera victoria

Redacción El País

La selección de Uruguay cayó 1-0 ante Perú en el marco de la novena fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Con gol de Miguel Araujo, los dirigidos por Jorge Fossati le ganaron el duelo a los de Marcelo Bielsa y obtuvieron su primera victoria para salir del último lugar de la clasificación.

Con este resultado, la Celeste permanece en la tercera ubicación con 15 puntos, a uno de Colombia y a cuatro de Argentina.

La Celeste tuvo unos primeros 45 minutos en los que fue protagonista desde la posesión de la pelota y las ocasiones generadas. Sobre todo a partir de la influencia de Darwin Núñez, que encabezó un contraataque y luego tuvo un cabezazo potente que atajó Pedro Gallese.

Los comandados por Marcelo Bielsa también se aproximaron con un remate potente de Federico Valverde desde media distancia. Y en la zaga tuvieron un desempeño destacado de Santiago Bueno conformando la línea de tres junto con Manuel Ugarte y Guillermo Varela.

En el tramo final de la primera parte, Perú se aproximó con un remate fuerte de Sergio Peña que obligó a la intervención de Sergio Rochet con gran solidez. Esta capacidad ofensiva la volvieron a mostrar en el complemento, donde además consiguieron quitarle la pelota a Uruguay.

Después de varias situaciones de peligro, incluyendo un remate de Edson Flores sobre el palo derecho de Sergio Rochet y otro de Andy Polo desde media distancia, el local obtuvo la diferencia en el tramo final luego de un centro desde la derecha que derivó en la definición de Miguel Araujo de cabeza para vencer a la Celeste y llegar a seis puntos, uno más que Chile.