Perú 1-0 Uruguay por Eliminatorias: la Celeste jugó un muy mal partido y Fossati obtuvo su primera victoria

Redacción El País
La selección de Uruguay cayó 1-0 ante Perú en el marco de la novena fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Con gol de Miguel Araujo, los dirigidos por Jorge Fossati le ganaron el duelo a los de Marcelo Bielsa y obtuvieron su primera victoria para salir del último lugar de la clasificación.
Con este resultado, la Celeste permanece en la tercera ubicación con 15 puntos, a uno de Colombia y a cuatro de Argentina.
La Celeste tuvo unos primeros 45 minutos en los que fue protagonista desde la posesión de la pelota y las ocasiones generadas. Sobre todo a partir de la influencia de Darwin Núñez, que encabezó un contraataque y luego tuvo un cabezazo potente que atajó Pedro Gallese.
Los comandados por Marcelo Bielsa también se aproximaron con un remate potente de Federico Valverde desde media distancia. Y en la zaga tuvieron un desempeño destacado de Santiago Bueno conformando la línea de tres junto con Manuel Ugarte y Guillermo Varela.
En el tramo final de la primera parte, Perú se aproximó con un remate fuerte de Sergio Peña que obligó a la intervención de Sergio Rochet con gran solidez. Esta capacidad ofensiva la volvieron a mostrar en el complemento, donde además consiguieron quitarle la pelota a Uruguay.
Después de varias situaciones de peligro, incluyendo un remate de Edson Flores sobre el palo derecho de Sergio Rochet y otro de Andy Polo desde media distancia, el local obtuvo la diferencia en el tramo final luego de un centro desde la derecha que derivó en la definición de Miguel Araujo de cabeza para vencer a la Celeste y llegar a seis puntos, uno más que Chile.
90' | ¡Final del partido! Perú venció 1-0 a Uruguay y obtuvo su primera victoria por Eliminatorias
¡Finalizó el partido en Lima! Perú venció 1-0 a Uruguay y obtuvo su primera victoria por Eliminatorias para salir del último lugar de la clasificación.
87' | ¡GOOOL de Perú! Miguel Araujo pone en ventaja al local en el cierre del partido
En el cierre del partido, Miguel Araujo, de cabeza, puso en ventaja al local en el Estadio Nacional de Lima.
79' | Federico Valverde exigió a Pedro Gallese, quien atajó sin problemas
Después de varios minutos de protagonismo de Perú, Federico Valverde avisó con un remate cruzado y Pedro Gallese intervino con solidez.
76' | Una vez más, Darwin Núñez apiló jugadores y cayó dentro del área, pero Tello no vio falta
Después de varios minutos de protagonismo de Perú, Darwin Núñez tomó la pelota, eludió a varios jugadores y cayó dentro del área, pero Facundo Tello entendió que no hubo infracción.
65' | Darwin Núñez generó el primer acercamiento de Uruguay en el segundo tiempo
Darwin Núñez apiló jugadores por la banda derecha y generó un remate que forzó la intervención del arquero Pedro Gallese.
60' | Ugarte la perdió y Polo volvió a avisar desde media distancia
Luego de una pérdida en defensa de Manuel Ugarte, Andy Polo remató a distancia y generó peligro en el arco de Sergio Rochet. El anfitrión comenzó mejor el complemento.
54' | Peña le ganó el duelo a Fonseca y le generó problemas a Uruguay por derecha
Sergio Peña desbordó por la banda derecha, ingresó al área y, tras sacarse de encima la marca de Nicolás Fonseca, remató con potencia al palo derecho de Sergio Rochet. Estuvo a centímetros de ser gol de Perú.
51' | ¡Edson Flores estuvo cerca del primero de Perú!
Tras un error de Uruguay en la zaga, Edson Flores remató con potencia y estuvo cerca de convertir el primero de Perú.
46' | Cambio en Uruguay: Bielsa reemplazó a Olivera por Pellistri en el entretiempo
Marcelo Bielsa decidió hacer un cambio en el entretiempo: Facundo Pellistri reemplazó a Cristian Olivera.
¡Comenzó el segundo tiempo en Lima! Perú y Uruguay disputan el tramo final
¡Comenzó el segundo tiempo en Lima! Perú y Uruguay disputan el tramo final del partido buscando tres puntos que pueden ser claves para ambos.
45' | ¡Final del primer tiempo! Uruguay iguala 0-0 ante Perú por Eliminatorias
Tras el final del primer tiempo, la selección de Uruguay iguala 0-0 ante Perú por la novena fecha de las Eliminatorias.
43' | Rochet salvó a la Celeste tras un remate potente de Peña
Luego de un potente remate de Sergio Peña, el arquero Sergio Rochet intervino y salvó a la Celeste con una gran atajada.
38' | Pedro Gallese interceptó el centro de Maxi Araújo y alejó el peligro
Maxi Araújo se proyectó por la banda izquierda, dejó atrás a su marcador con un amague y levantó un centro peligroso, pero el arquero Pedro Gallese estuvo rápido para anticiparlo y alejar el peligro de su área.
27' | Federico Valverde terminó cortado en el labio tras un golpe de Flores
Federico Valverde ganó una disputa aérea y se llevó un golpe en el labio por parte de Edson Flores. Producto del corte, debió ser atendido por la sanidad, pero pudo seguir en cancha.
23' | Manuel Ugarte avisó con un cabezazo impreciso tras el centro de De Arrascaeta
Luego de un centro de Giorgian De Arrascaeta desde la banda izquierda, Manuel Ugarte se impuso en las alturas y avisó con un cabezazo impreciso. Producto de la disputa, terminó sentido, pero se recuperó enseguida.
21' | De Arrascaeta interceptó un pase de Callens y generó una falta en campo rival
Tras un pase impreciso de Callens, Giorgian De Arrascaeta interceptó la pelota y, tras eludir a dos jugadores, se llevó la falta de Carlos Zambrano en campo rival.
14' | Bueno levantó el centro y Darwin avisó con un cabezazo potente
Santiago Bueno se proyectó desde el fondo, generó una asociación con Giorgian De Arrascaeta y terminó levantando el centro para Darwin Núñez, que avisó con un cabezazo potente.
11' | Darwin Núñez protagonizó el contraataque de Uruguay, que volvió a generar una advertencia
Luego de una mala entrega de Uruguay que terminó en un cierre clave de Santiago Bueno sobre Edson Flores, la Celeste se repuso con un contraataque a pura velocidad por intermedio de Darwin Núñez. Luego la pelota derivó en Federico Valverde, que levantó un centro que alcanzó a ser despejado por el rival.
8' | Valera cometió infracción sobre Varela y hubo tiro libre para la Celeste
En medio de una disputa aérea, Guillermo Varela fue a recibir la pelota, pero se terminó llevando la falta de Álex Valera.
4' | Flores se asoció con Polo y Rochet trajo tranquilidad para Uruguay
Tras una asociación entre Flores y Polo, llegó el centro al área de Uruguay y Sergio Rochet intervino justo para alejar el peligro.
2' | Maxi Araújo generó la primera ocasión de peligro de la selección de Uruguay
El Uruguay de Marcelo Bielsa comenzó siendo protagonista en ofensiva y, a los dos minutos, Maxi Araújo generó una ocasión de peligro eludiendo varios jugadores por derecha. Luego cedió la pelota al medio para el ingreso de Gorgian De Arrascaeta, que por poco no llegó a recibir la pelota tras la anticipación de la zaga de Perú.
¡Empezó el partido! Ya juegan Perú vs. Uruguay en Lima por Eliminatorias
¡Comenzó el partido entre Perú y Uruguay por Eliminatorias! Tras dos empates consecutivos, el equipo de Marcelo Bielsa pretende volver a la senda triunfal para quedar como único escolta de Argentina.
La ficha del Perú vs. Uruguay por la novena fecha de las Eliminatorias
Perú vs. Uruguay por la novena fecha de las Eliminatorias
Cancha: Estadio Nacional de Lima.
Árbitro: Facundo Tello.
Asistentes: Ezequiel Brailovsky, Gabriel Chade.
Cuarto árbitro: Yael Falcón.
VAR: Germán Delfino y Nicolás Lamolina.
Perú
Pedro Gallese
Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Luis Abraham
Andy Polo, Oliver Sone, Jesús Castillo, Sergio Peña, Alexander Callens
Edinson Flores, Alex Valera
D.T. Jorge Fossati.
Uruguay
Sergio Rochet
Guillermo Varela, Manuel Ugarte, Santiago Bueno
Nahitan Nández, Federico Valverde, Nicolás Fonseca, Maximiliano Araújo
Giorgian De Arrascaeta
Cristian Olivera, Darwin Núñez.
D.T. Marcelo Bielsa.
Pasaron los himnos de Perú y Uruguay; se viene el comienzo del partido
Los jugadores de Perú y Uruguay ya entonaron sus respectivos himnos en el Estadio Nacional de Lima y ya se viene el comienzo del partido por Eliminatorias.
El once elegido por Bielsa hace los movimientos precompetitivos en el Estadio Nacional de Lima
Con la vuelta de Darwin Núñez y Nicolás Fonseca entre los titulares, Uruguay tiene todo listo para el comienzo del partido frente a Perú en Lima. De hecho, la oncena titular ya hace los entrenamientos precompetitivos.
Los arqueros de Uruguay ya realizan el calentamiento a 45 minutos del partido ante Perú
Con Sergio Rochet a la cabeza, los arqueros de Uruguay salieron a la cancha para realizar el calentamiento a 45 minutos del comienzo del partido ante Perú. Lo acompañaron sus colegas Franco Israel y Santiago Mele.
Del mate de Ugarte a los auriculares de Pellistri: la tranquilidad de Uruguay previo al cruce ante Perú
En la llegada del plantel de la selección de Uruguay, se los pudo ver con mucha tranquilidad. Manuel Ugarte con su habitual termo y mate, Federico Valverde a pura sonrisa y Facundo Pellistri con sus auriculares. A pocos metros estaba Nicolás Fonseca, que se ganó un lugar en la oncena y compartirá el mediocampo con el capitán de la Celeste.
October 12, 2024
¡La oncena confirmada de la selección de Perú para recibir a Uruguay!
La selección de Perú, liderada por Jorge Fossati, confirmó su once titular para recibir a Uruguay en el Estadio Nacional de Lima. El equipo elegido es el siguiente: Pedro Gallese; Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Luis Abraham; Andy Polo, Oliver Sone, Jesús Castillo, Sergio Peña, Alexander Callens; Edinson Flores, Alex Valera.
👥 𝗖𝗼𝗻 𝘂𝘀𝘁𝗲𝗱𝗲𝘀, 𝗲𝗹 𝗼𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲 #𝗟𝗮𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 🇵🇪 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗻𝗼𝗰𝗵𝗲 #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/Nm3Gt8Co3W— La Bicolor (@SeleccionPeru) October 12, 2024
La fiesta que armaron los hinchas de Perú para recibir al plantel antes del cruce con Uruguay por Eliminatorias
Los hinchas de la selección de Perú armaron una fiesta para recibir al plantel en el Estadio Nacional de Lima. Mientras el ómnibus que trasladaba a la delegación se aproximaba al escenario deportivo, comenzaron los fuegos artificiales y los aplausos para los dirigidos por Jorge Fossati, que buscan revertir un presente adverso en Eliminatorias.
Por el momento, tienen solo tres puntos en ocho fechas disputadas.
𝗨́𝗻𝗲𝘁𝗲 𝗮 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮 𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 🇵🇪— La Bicolor (@SeleccionPeru) October 12, 2024
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Así fue la llegada del plantel de Uruguay al Estadio Nacional de Lima previo al cruce ante Perú
La delegación de Uruguay ya está en el Estadio Nacional de Lima cuando resta una hora y 15 minutos para el comienzo del partido. Con el capitán Federico Valverde y Sergio Rochet a la cabeza, la Celeste ingresó al recinto deportivo, donde en menos de una hora hará la entrada en calor para el cruce ante la selección de Perú.
🚍 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬— Selección Uruguaya (@Uruguay) October 12, 2024
Llegó 𝐿𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/KFOXYibomp
¡El once confirmado de Uruguay para enfrentarse ante Perú!
La selección de Uruguay confirmó la oncena titular para enfrentar a Perú sin sorpresas en el esquema inicial. Marcelo Bielsa optó por un esquema 1-3-4-1-2 con los siguientes nombres: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Manuel Ugarte, Santiago Bueno; Nahitan Nández, Federico Valverde, Nicolás Fonseca, Maximiliano Araújo; Giorgian De Arrascaeta; Cristian Olivera, Darwin Núñez.
☑️ 𝙀𝙇 𝙊𝙉𝘾𝙀— Selección Uruguaya (@Uruguay) October 12, 2024
Los nombres que Marcelo Bielsa eligió para enfrentar a Perú por Eliminatorias.
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Así está el Estadio Nacional de Lima a una hora y media del inicio del Perú vs. Uruguay por Eliminatorias
El Perú vs. Uruguay por Eliminatorias se disputará en la noche de Lima y la Celeste compartió en sus redes sociales una fotografía de cómo se encuentra el Estadio Nacional a horas del inicio del compromiso.
October 11, 2024
El vestuario de Uruguay ya está listo en el Estadio Nacional de Lima
A dos horas para que comience el partido en el Estadio Nacional de Lima, la selección de Uruguay ya tiene el vestuario listo con la indumentaria correspondiente a cada futbolista.
Así lo dejó claro la Celeste en redes sociales: "Esperándolos. Hay fútbol en Perú, juega la más linda del mundo", afirmó la cuenta oficial.
👕 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎́𝑛𝑑𝑜𝑙𝑜𝑠— Selección Uruguaya (@Uruguay) October 11, 2024
Hay fútbol en Perú, juega la más linda del mundo.
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¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Uruguay y Perú por Eliminatorias en el Estadio Nacional de Lima!
El equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura minuto a minuto del partido entre la selección de Uruguay y Perú por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México. ¡Enterate de todas las novedades de la previa, el partido y las repercusiones al instante!