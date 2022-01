Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nicolás De la Cruz dio positivo de covid-19 y aún no podrá comenzar la pretemporada con River Plate. El centrocampista, que se encuentra en Uruguay con su familia, aún no puede regresar a Argentina por no tener el PCR negativo, según informó Olé.

El uruguayo, que está en la etapa final de su recuperación por la trombosis venosa que sufre en uno de sus pies, deberá aguardar su recuperación para poder partir a la vecina orilla y comenzar a competir por un lugar en el once titular de Marcelo Gallardo, que en el último tiempo debió arreglárselas sin el exjugador de Liverpool y encontró en ese puesto a Enzo Fernández y Felipe Peña como reemplazantes.

Una vez que pueda integrarse al plantel, buscará recuperar su puesto de titular para volver a estar en la órbita de la selección uruguaya.