Nacional 1-1 Plaza Colonia: el tricolor dejó dos puntos en casa y el responsable fue Joaquín Silva

Redacción El País

El Gran Parque Central volvió a recibir a Nacional y a sus hinchas en el marco de la Liga AUF Uruguaya para el encuentro ante Plaza Colonia en el que había puntos muy importantes en juego.

El tricolor sabía que ganar era clave para quedar a solo tres puntos de Liverpool, el líder del Torneo Apertura y al que enfrentará entre semana, pero no lo pudo lograr.

Si bien equivocó los caminos en varias ocasiones, el gran responsable de que el juego terminara en empate fue Joaquín Silva, el arquero del Patablanca que se había puesto en ventaja por el gol de Diogo de Oliveira.

Nacional intentó, lo buscó y lo encontró, pero cuando iban 87' por intermedio de Sebastián Coates y no le dio tiempo para dar vuelta el marcador.