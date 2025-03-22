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El País Ovación Fútbol

Nacional 1-1 Plaza Colonia: el tricolor dejó dos puntos en casa y el responsable fue Joaquín Silva

El Patablanca se puso en ventaja por el gol de Diogo de Oliveira y tuvo a su arquero como la gran figura, más allá de que Sebastián Coates lo empató sobre el final.

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Los futbolistas de Nacional se retiran del Gran Parque Central tras el empate ante Plaza Colonia.
Los futbolistas de Nacional se retiran del Gran Parque Central tras el empate ante Plaza Colonia.
Foto: Leonardo Mainé.

Redacción El País
El Gran Parque Central volvió a recibir a Nacional y a sus hinchas en el marco de la Liga AUF Uruguaya para el encuentro ante Plaza Colonia en el que había puntos muy importantes en juego.

El tricolor sabía que ganar era clave para quedar a solo tres puntos de Liverpool, el líder del Torneo Apertura y al que enfrentará entre semana, pero no lo pudo lograr.

Si bien equivocó los caminos en varias ocasiones, el gran responsable de que el juego terminara en empate fue Joaquín Silva, el arquero del Patablanca que se había puesto en ventaja por el gol de Diogo de Oliveira.

Nacional intentó, lo buscó y lo encontró, pero cuando iban 87' por intermedio de Sebastián Coates y no le dio tiempo para dar vuelta el marcador.

90+5' | ¡Final del partido!

Nacional y Plaza Colonia empataron 1-1 en el Gran Parque Central por la séptima fecha del Torneo Apertura. Diogo de Oliveira puso en ventaja a la visita y Sebastián Coates lo empató sobre el final del encuentro.

90+1' | Silva volvió a ser héroe frente a Petit

Luego de una gran pelota en profundidad para el juvenil, Gonzalo Petit remató ante la salida del guardameta que achicó bien y encima tuvo la fortuna de que luego pegó en el delantero.

87' | ¡Gol de Nacional!

Joaquín Silva, al final, era invencible. En la misma jugada atajó tres veces la misma pelota y en dos ocasiones a Lucas Villalba, pero luego de uno de esos despejes, apareció Sebastián Coates para definir de cabeza y poner la igualdad.

80' | Otra vez Otero vs. Silva y el mismo desenlace

El venezolano se hizo cargo de un nuevo tiro libre cerca del área de Plaza Colonia. Un remate seco y con destino de red que Joaquín Silva despejó con los puños evitando el tanto del empate.

74' | Silva volvió a evitar el gol de Nacional

Rómulo Otero se hizo cargo de un tiro libre desde el borde del área y tras el remate se desvió en un rival. Cuando se colaba en el ángulo, apareció la mano izquierda de Joaquín Silva para mandar al tiro de esquina.

67' | Lo tuvo el Diente López para empatar

Diego Herazo peinó la pelota para poner en carrera a Nicolás López, el Diente jugó con Lucas Villalba y este luego de una gran jugada personal la devolvió, pero Nicolás López pifió cuando fue a rematar y la chance de esfumó.

Romulo Otero al ataque en el partido entre Nacional y Plaza Colonia.
Romulo Otero al ataque en el partido entre Nacional y Plaza Colonia.
Foto: Leonardo Mainé.

55' | Nacional aprieta por el empate

En una tónica muy similar a la de la primera parte, Nacional se adueña de la pelota y busca el arco rival, pero con falta de ideas, mientras que Plaza Colonia se repliega y apuesta a las transiciones rápidas para lastimar.

¡Comenzó el segundo tiempo!

Ya juegan el complemento en el Gran Parque Central. Plaza Colonia supera por 1-0 a Nacional por el gol de Diogo de Oliveira en la primera parte del encuentro.

45+2' | ¡Final del primer tiempo!

Los primeros 45 minutos se fueron con victoria parcial de Plaza Colonia por el gol de Diego de Oliveira cuando iban 18 minutos de partido. Nacional dominó la pelota, pero equivocó los caminos para ir en busca del empate.

37' | Silva evitó el empate de Boggio

Nacional llegó con pelota dominada y tras una buena jugada colectiva, lo que dejó de cara al gol a Luciano Boggio frente a Joaquín Silva. El volante remató un tanto débil y al lugar donde estaba el arquero que la mandó al tiro de esquina.

35' | Plaza Colonia se animó y casi duplica

Nacional se durmió en la reposición de la pelota, Pablo García se apuró y jugó para Cristian Barros con un envío desde lejos que encontró al Pipo que remató, pero ancho pese a la soledad con la que contaba.

30' | El tricolor busca el empate, pero equivoca el camino

Con centros pasados y jugadas en las que le costó pisar el área, Nacional busca la igualdad en el Gran Parque Central. Plaza Colonia se repliega y genera un bloque interesante en defensa evitando los ataques del Bolso.

Christian Oliva y Cristian Barros disputan la pelota en el partido entre Nacional y Plaza Colonia.
Christian Oliva y Cristian Barros disputan la pelota en el partido entre Nacional y Plaza Colonia.
Foto: Leonardo Mainé.

18' | ¡Gol de Plaza Colonia!

Luego de un centro de Christian Ebere, el que apareció dentro del área fue Diogo de Oliveira que le ganó de cabeza a Julián Millán y superó a Ignacio Suárez para poner el gol del Patablanca.

El festejo de lps jugadores de Plaza Colonia tras el gol anotado ante Nacional en el Gran Parque Central.
El festejo de lps jugadores de Plaza Colonia tras el gol anotado ante Nacional en el Gran Parque Central.
Foto: Leonardo Mainé.

15' | Nacional se para definitivamente en campo rival y Recoba intentó

El mediocampista hizo una gran acción personal, se sacó a dos rivales de arriba, remató fuerte, pero demasiado centralizado por lo que terminó en las manos del arquero Joaquín Silva.

Jeremía Recoba con pelota dominada ante Pablo García en el partido entre Nacional y Plaza Colonia.
Jeremía Recoba con pelota dominada ante Pablo García en el partido entre Nacional y Plaza Colonia.
Foto: Leonardo Mainé.

10' | Nacional tiene la pelota, Plaza apuesta a la contra

El equipo de Martín Lasarte, como era de esperarse, salió desde el primer minuto a buscar el gol que lo adelante en el marcador y se paró en campo rival, mientra que la visita apostó a la velocidad de Barros, García y Ebere para intentar lastimar.

Diego Herazo ataca con pelota en el partido entre Nacional y Plaza Colonia en el Gran Parque Central.
Diego Herazo ataca con pelota en el partido entre Nacional y Plaza Colonia en el Gran Parque Central.
Foto: Leonardo Mainé.

¡Comenzó el partido!

Ya juegan Nacional y Plaza Colonia en el Gran Parque Central por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya con unidades muy importantes en juego apuntando a lo más alto del certamen.

Los hinchas de Nacional en el Gran Parque Central en la previa del partido ante Plaza Colonia.
Los hinchas de Nacional en el Gran Parque Central en la previa del partido ante Plaza Colonia.
Foto: Leonardo Mainé.

Nacional 1-1 Plaza Colonia:

Hora: 19:00
Televisa: VTV Plus y Disney+
Árbitros: Javier Burgos; Andrés Nievas y Heber Godoy; Eduardo Varela
VAR: Andrés Cunha y Horacio Ferreiro

Nacional: Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta (45' Lucas Villalba), Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Christian Oliva, Luciano Boggio, Jeremía Recoba (58' Rómulo Otero); Mauricio Pereyra (45' Nicolás Rodríguez); Nicolás López (75' Bruno Arady), Diego Herazo (69' Gonzalo Petit). DT: Martín Lasarte.

Plaza Colonia: Joaquín Silva; Ezequías Redín, Máximo Lorenzi, Haibrany Ruiz Díaz, Juan Manuel Ramos; Cristian Barros (68' Miqueas Redín), Facundo Píriz (75' Matías Velázquez), Yvo Calleros, Pablo García (68' Agustín Ocampo); Christian Ebere (75' Yacoubá Meité), Diogo de Oliveira (81' Alex Bruno). DT: José Puente.

Goles: 18' Diogo de Oliveira (PC) / 0-1; 87' Sebastián Coates (N) / 1-1.

Amarillas: Jeremía Recoba, Diego Polenta (N); Pablo García, Juan Manuel Ramos, Agustín Ocampo (PC).

¡Plaza Colonia confirmó su equipo!

El Patablanca se presenta en el Gran Parque Central, con la principal novedad de que juega Christian Ebere .

Joaquín Silva; Ezequías Redín, Máximo Lorenzi, Haibrany Ruiz Díaz, Juan Manuel Ramos; Cristian Barros, Facundo Píriz, Yvo Calleros, Pablo García; Christian Ebere y Diogo de Oliveira, es el once del Patablanca.

El once de Plaza Colonia para enfrentar a Nacional.
El once de Plaza Colonia para enfrentar a Nacional.

¡Nacional tiene once confirmado!

Martín Lasarte puso un equipo que entraba dentro de lo planificado con Ignacio Suárez en el arco y el regreso de Christian Oliva en la mitad de cancha.

Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Christian Oliva, Luciano Boggio, Jeremía Recoba; Mauricio Pereyra; Nicolás López y Diego Herazo, es el once tricolor.

¿Cómo está conformado el equipo arbitral?

Javier Burgos es el árbitro central del encuentro, mientras que los asistentes serán Andrés Nievas y Heber Godoy. Eduardo Varela será el cuarto árbitro y en el VAR trabajarán Andrés Cunha y Horacio Ferrero.

Javier Burgos en el partido entre Nacional y Miramar Misiones.
Javier Burgos en el partido entre Nacional y Miramar Misiones.
Foto: Estefanía Leal.

El tricolor estrenará camiseta en casa

Más allá de que la presentó hace varias semanas, hasta el momento no la utilizó y en el Gran Parque Central, frente a sus hinchas, Nacional usará por primera vez su nueva indumentaria oficial.

Sin su DT, que está suspendido, Plaza Colonia tiene su nómina

Luego de la expulsión sufrida ante Peñarol, Sebastián Díaz no podrá estar en la banda, pero sí definió la lista de convocados para enfrentar a Nacional.

Con bajas, Martín Lasarte tiene su plantel

Sabido es que no podrá contar con Luis Mejía y Eduardo Vargas por estar con sus respectivas selecciones, pero además tampoco están Gabriel Báez ni Jairo Amaro.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Nacional ante Plaza Colonia!

Tricolores y Patablancas se miden en el Gran Parque Central por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya en un partido donde hay puntos importantes en juego.

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