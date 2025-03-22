Nacional 1-1 Plaza Colonia: el tricolor dejó dos puntos en casa y el responsable fue Joaquín Silva

Redacción El País
El Gran Parque Central volvió a recibir a Nacional y a sus hinchas en el marco de la Liga AUF Uruguaya para el encuentro ante Plaza Colonia en el que había puntos muy importantes en juego.
El tricolor sabía que ganar era clave para quedar a solo tres puntos de Liverpool, el líder del Torneo Apertura y al que enfrentará entre semana, pero no lo pudo lograr.
Si bien equivocó los caminos en varias ocasiones, el gran responsable de que el juego terminara en empate fue Joaquín Silva, el arquero del Patablanca que se había puesto en ventaja por el gol de Diogo de Oliveira.
Nacional intentó, lo buscó y lo encontró, pero cuando iban 87' por intermedio de Sebastián Coates y no le dio tiempo para dar vuelta el marcador.
Con un cabezazo del capitán Sebastián Coates, @Nacional salvó un punto in extremis. Tras regalar la primera mitad, pero elevar su rendimiento con el ingreso del venezolano Rómulo Otero durante el complemento, el albo empató 1 a 1 ante @PlazaColonia. Este es nuestro compacto. pic.twitter.com/KK3SLRu8UX— Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) March 23, 2025
90+5' | ¡Final del partido!
Nacional y Plaza Colonia empataron 1-1 en el Gran Parque Central por la séptima fecha del Torneo Apertura. Diogo de Oliveira puso en ventaja a la visita y Sebastián Coates lo empató sobre el final del encuentro.
90+1' | Silva volvió a ser héroe frente a Petit
Luego de una gran pelota en profundidad para el juvenil, Gonzalo Petit remató ante la salida del guardameta que achicó bien y encima tuvo la fortuna de que luego pegó en el delantero.
87' | ¡Gol de Nacional!
Joaquín Silva, al final, era invencible. En la misma jugada atajó tres veces la misma pelota y en dos ocasiones a Lucas Villalba, pero luego de uno de esos despejes, apareció Sebastián Coates para definir de cabeza y poner la igualdad.
80' | Otra vez Otero vs. Silva y el mismo desenlace
El venezolano se hizo cargo de un nuevo tiro libre cerca del área de Plaza Colonia. Un remate seco y con destino de red que Joaquín Silva despejó con los puños evitando el tanto del empate.
74' | Silva volvió a evitar el gol de Nacional
Rómulo Otero se hizo cargo de un tiro libre desde el borde del área y tras el remate se desvió en un rival. Cuando se colaba en el ángulo, apareció la mano izquierda de Joaquín Silva para mandar al tiro de esquina.
67' | Lo tuvo el Diente López para empatar
Diego Herazo peinó la pelota para poner en carrera a Nicolás López, el Diente jugó con Lucas Villalba y este luego de una gran jugada personal la devolvió, pero Nicolás López pifió cuando fue a rematar y la chance de esfumó.
55' | Nacional aprieta por el empate
En una tónica muy similar a la de la primera parte, Nacional se adueña de la pelota y busca el arco rival, pero con falta de ideas, mientras que Plaza Colonia se repliega y apuesta a las transiciones rápidas para lastimar.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya juegan el complemento en el Gran Parque Central. Plaza Colonia supera por 1-0 a Nacional por el gol de Diogo de Oliveira en la primera parte del encuentro.
45+2' | ¡Final del primer tiempo!
Los primeros 45 minutos se fueron con victoria parcial de Plaza Colonia por el gol de Diego de Oliveira cuando iban 18 minutos de partido. Nacional dominó la pelota, pero equivocó los caminos para ir en busca del empate.
37' | Silva evitó el empate de Boggio
Nacional llegó con pelota dominada y tras una buena jugada colectiva, lo que dejó de cara al gol a Luciano Boggio frente a Joaquín Silva. El volante remató un tanto débil y al lugar donde estaba el arquero que la mandó al tiro de esquina.
35' | Plaza Colonia se animó y casi duplica
Nacional se durmió en la reposición de la pelota, Pablo García se apuró y jugó para Cristian Barros con un envío desde lejos que encontró al Pipo que remató, pero ancho pese a la soledad con la que contaba.
30' | El tricolor busca el empate, pero equivoca el camino
Con centros pasados y jugadas en las que le costó pisar el área, Nacional busca la igualdad en el Gran Parque Central. Plaza Colonia se repliega y genera un bloque interesante en defensa evitando los ataques del Bolso.
18' | ¡Gol de Plaza Colonia!
Luego de un centro de Christian Ebere, el que apareció dentro del área fue Diogo de Oliveira que le ganó de cabeza a Julián Millán y superó a Ignacio Suárez para poner el gol del Patablanca.
15' | Nacional se para definitivamente en campo rival y Recoba intentó
El mediocampista hizo una gran acción personal, se sacó a dos rivales de arriba, remató fuerte, pero demasiado centralizado por lo que terminó en las manos del arquero Joaquín Silva.
10' | Nacional tiene la pelota, Plaza apuesta a la contra
El equipo de Martín Lasarte, como era de esperarse, salió desde el primer minuto a buscar el gol que lo adelante en el marcador y se paró en campo rival, mientra que la visita apostó a la velocidad de Barros, García y Ebere para intentar lastimar.
¡Comenzó el partido!
Ya juegan Nacional y Plaza Colonia en el Gran Parque Central por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya con unidades muy importantes en juego apuntando a lo más alto del certamen.
Nacional 1-1 Plaza Colonia:
Hora: 19:00
Televisa: VTV Plus y Disney+
Árbitros: Javier Burgos; Andrés Nievas y Heber Godoy; Eduardo Varela
VAR: Andrés Cunha y Horacio Ferreiro
Nacional: Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta (45' Lucas Villalba), Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Christian Oliva, Luciano Boggio, Jeremía Recoba (58' Rómulo Otero); Mauricio Pereyra (45' Nicolás Rodríguez); Nicolás López (75' Bruno Arady), Diego Herazo (69' Gonzalo Petit). DT: Martín Lasarte.
Plaza Colonia: Joaquín Silva; Ezequías Redín, Máximo Lorenzi, Haibrany Ruiz Díaz, Juan Manuel Ramos; Cristian Barros (68' Miqueas Redín), Facundo Píriz (75' Matías Velázquez), Yvo Calleros, Pablo García (68' Agustín Ocampo); Christian Ebere (75' Yacoubá Meité), Diogo de Oliveira (81' Alex Bruno). DT: José Puente.
Goles: 18' Diogo de Oliveira (PC) / 0-1; 87' Sebastián Coates (N) / 1-1.
Amarillas: Jeremía Recoba, Diego Polenta (N); Pablo García, Juan Manuel Ramos, Agustín Ocampo (PC).
¡Plaza Colonia confirmó su equipo!
El Patablanca se presenta en el Gran Parque Central, con la principal novedad de que juega Christian Ebere .
Joaquín Silva; Ezequías Redín, Máximo Lorenzi, Haibrany Ruiz Díaz, Juan Manuel Ramos; Cristian Barros, Facundo Píriz, Yvo Calleros, Pablo García; Christian Ebere y Diogo de Oliveira, es el once del Patablanca.
¡Nacional tiene once confirmado!
Martín Lasarte puso un equipo que entraba dentro de lo planificado con Ignacio Suárez en el arco y el regreso de Christian Oliva en la mitad de cancha.
Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Christian Oliva, Luciano Boggio, Jeremía Recoba; Mauricio Pereyra; Nicolás López y Diego Herazo, es el once tricolor.
📋 Así #JuegaNacional 🆚 Plaza Colonia 💪🏼🔵⚪️🔴— Nacional (@Nacional) March 22, 2025
🏆 @LigaAUF
⚽️ Fecha 7️⃣ Torneo Apertura pic.twitter.com/GIRHEmiYW0
¿Cómo está conformado el equipo arbitral?
Javier Burgos es el árbitro central del encuentro, mientras que los asistentes serán Andrés Nievas y Heber Godoy. Eduardo Varela será el cuarto árbitro y en el VAR trabajarán Andrés Cunha y Horacio Ferrero.
El tricolor estrenará camiseta en casa
Más allá de que la presentó hace varias semanas, hasta el momento no la utilizó y en el Gran Parque Central, frente a sus hinchas, Nacional usará por primera vez su nueva indumentaria oficial.
👕 Se estrenan 😮💨— Nacional (@Nacional) March 22, 2025
𝙀𝙣 𝙘𝙖𝙨𝙖 🏡 pic.twitter.com/EVwtbt9Pbi
Sin su DT, que está suspendido, Plaza Colonia tiene su nómina
Luego de la expulsión sufrida ante Peñarol, Sebastián Díaz no podrá estar en la banda, pero sí definió la lista de convocados para enfrentar a Nacional.
ES HOY !— Club Plaza Colonia (@PlazaColonia) March 22, 2025
Convocados
⚽ @Nacional vs. Plaza Colonia
📅 Sábado 22 de marzo
⏰ 19:00 hs.
🏟️ Gran Parque Central
VAMOS PATABLANCA ! pic.twitter.com/k3FivsvQvw
Con bajas, Martín Lasarte tiene su plantel
Sabido es que no podrá contar con Luis Mejía y Eduardo Vargas por estar con sus respectivas selecciones, pero además tampoco están Gabriel Báez ni Jairo Amaro.
🫡 Convocados para esta tarde en el Gran Parque Central 💪🏼— Nacional (@Nacional) March 22, 2025
🏆 @LigaAUF
⚽️ Fecha 7️⃣ Torneo Apertura pic.twitter.com/QgkAHl2XEz
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Nacional ante Plaza Colonia!
Tricolores y Patablancas se miden en el Gran Parque Central por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya en un partido donde hay puntos importantes en juego.
👋🏼 Gran Parque Central 🏟️— Nacional (@Nacional) March 22, 2025
Te extrañé 🫶🏼 pic.twitter.com/IxOXpoHBAL