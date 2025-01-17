Nacional 0-2 Olimpia: el tricolor cayó frente al equipo guaraní en su segunda presentación en el 2025

Redacción El País

La Serie Río de la Plata sigue con sus partidos y esta vez contó una nueva presentación de Nacional frente a Olimpia de Paraguay en el Gran Parque Central.

El tricolor, que salió a la cancha con un once alternativo, buscaba su primera victoria en estos duelos ya que venía de caer frente a San Lorenzo el pasado lunes en su estadio.

De todas maneras, no pudo conseguirlo porque los de Martín Palermo, que no había podido jugar ante Independiente, debido a que se suspendió su encuentro en el Campus de Maldonado, se impusieron por 2-0 jugando como visitante.

Los goles de Alex Franco y Hugo Benítez Sánchez le dieron el triunfo al último campeón del fútbol paraguayo en un encuentro que de todas maneras fue bastante parejo.

Sin ir más lejos, el Bolso mostró buenos pasajes de fútbol y creó varias posibilidades de gol, pero pecó en la definición y eso le jugó una mala pasada en su casa.