Nacional 0-2 Olimpia: el tricolor cayó frente al equipo guaraní en su segunda presentación en el 2025

Redacción El País
La Serie Río de la Plata sigue con sus partidos y esta vez contó una nueva presentación de Nacional frente a Olimpia de Paraguay en el Gran Parque Central.
El tricolor, que salió a la cancha con un once alternativo, buscaba su primera victoria en estos duelos ya que venía de caer frente a San Lorenzo el pasado lunes en su estadio.
De todas maneras, no pudo conseguirlo porque los de Martín Palermo, que no había podido jugar ante Independiente, debido a que se suspendió su encuentro en el Campus de Maldonado, se impusieron por 2-0 jugando como visitante.
Los goles de Alex Franco y Hugo Benítez Sánchez le dieron el triunfo al último campeón del fútbol paraguayo en un encuentro que de todas maneras fue bastante parejo.
Sin ir más lejos, el Bolso mostró buenos pasajes de fútbol y creó varias posibilidades de gol, pero pecó en la definición y eso le jugó una mala pasada en su casa.
90+3' | ¡Final del partido!
Nacional cayó 2-0 ante Olimpia en el Gran Parque Central tras los goles de Alex Franco y Hugo Benítez Sánchez en un nuevo amistoso por la Serie Río de la Plata.
80' | ¡Gol de Olimpia!
Mateo Rivero no pudo despejar, la pelota le pegó en la mano y Leodán González cobró penal que Hugo Benítez Sánchez cambió por gol venciendo a Ignacio Suárez y estirando la ventaja.
¡LLEGÓ EL SEGUNDO DEL FRANJEADO! Gran remate de Hugo Benítez para el 2-0 de Olimpia ante Nacional.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 18, 2025
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75' | La pelota está demasiado tiempo en disputa
Las áreas se pisan poco, a ambos les cuesta generar chances de gol y eso es lo que afecta a que las posibilidades de marcar sean más altas de un lado y del otro en el Gran Parque Central.
65' | Los cambios le quitan ritmo al partido
Ambos equipos metieron mano y si bien Martín Lasarte colocó algunos habituales titulares en el equipo, las pausas hicieron que el juego pierda algo de intensidad. El tricolor sigue buscando el empate.
53' | Otra vez Nacional cerca del empate
El tricolor sigue haciendo méritos para anotar en el Gran Parque Central. Esta vez fue Rodrigo Mederos, de muy buen partido, quien disparó provocando una de las dos atajadas de Marino Arzamendia que achicó bien ante el rebote que tomó Jeremía Recoba para impedir el gol.
45' | ¡Comenzó el segundo tiempo!
Sigue el fútbol en el Gran Parque Central donde Olimpia está venciendo por 1-0 a Nacional por el gol de Alex Franco.
45+1' | ¡Final del primer tiempo!
Se fueron los primeros 45 minutos en el Gran Parque Central con victoria parcial de Olimpia por 1-0 gracias al gol de Alex Franco al minuto 33'.
38' | Nacional no saca el pie del acelerador
El gol de Olimpia llegó en uno de los mejores momentos del tricolor y pese a ese tanto los de Martín Lasarte no desistieron de ir por el empate. De hecho, Rómulo Otero contó con una nueva posibilidad disparando desde lejos, pero apenas ancho.
33' | ¡Gol de Olimpia!
Bombazo de Alex Franco que terminó anotando un golazo con el que Olimpia se puso en ventaja en el Gran Parque Central cuando era Nacional el que parecía más cerca del primer tanto.
¡¡¡POR FAVOR QUE PEDAZO DE GOL!!! TERRIBLE REMATE DE ALEX FRANCO PARA EL 1-0 DE OLIMPIA ANTE NACIONAL.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 18, 2025
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30' | Nacional se para en campo rival
Si bien no encuentra los mismos espacios del inicio del partido, el equipo de Martín Lasarte va en busca del gol que abra el marcador y por eso se posiciona arriba con Otero como uno de los destacados.
17' | Otero mostró una de sus virtudes
La dirigencia tricolor admitió que fue a buscar a Rómulo Otero, entre otras cosas, por su buena pegada y la demostró en un tiro libre. Desde lejos, se animó a disparar. Un remate seco y que bajó muy rápido y provocó una atajada poco ortodoxa pero efectiva de Gastón Olveira poniendo el pecho.
14' | El tricolor respondió con mucho peligro
Si algo caracteriza a Lucas Morales es ser un lateral con llegada al área rival y lo demostró en el inicio del juego. En una de esas embestidas pisó el área, remató y casi vence a Gastón Olveira que atajó y luego se repuso de muy buena manera cuando Bruno Damiani se aprontaba para quedarse con el rebote.
10' | Nacho Suárez evitó el primero de Olimpia
Una buena combinación entre Darío Benedetto y Rodney Redes, derivó en un disparo dentro del área de este último fuerte y con destino de red, pero Ignacio Suárez puso muy bien manos y cuerpo para evitar el tanto guaraní.
¡ERA UN GOLAZO DE OLIMPIA! El Pipa Benedetto la pinchó para que le quede a Redes pero salvó Ignacio Suárez.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 18, 2025
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4' | Nahuel López le puso "Magia" al arranque
El juvenil de 17 años se animó en una de las primeras pelotas que tuvo en sus pies. Arrancando por izquierda, entró de la punta al medio, remató fuerte y alto, pero se animó. El "Magia" López es una de las promesas tricolores y suma sus primeros minutos.
0' | ¡Comenzó el partido!
Ya se juega en el Gran Parque Central por la Serie Río de la Plata. Nacional y Olimpia se miden en un nuevo amistoso de verano.
Nacional 0-2 Olimpia:
Hora: 22:00
Televisa: VTV Plus y Disney+
Estadio: Gran Parque Central
Árbitros: Leodán González; Pablo Llarena, Alberto Píriz; Pablo Silveira
Nacional: Ignacio Suárez; Lucas Morales, Mateo Rivero, Julián Millán (57' Diego Polenta), Diego Romero (80' Juan Pedro Echeverría); Jairo Amaro (45' Christian Oliva), Rorigo Mederos (71' Nicolás Rodríguez); Rómulo Otero (57' Nicolás López), Jeremía Recoba (71' Tiago Rijo), Nahuel López (57' Bruno Arady); Bruno Damiani (45' Diego Herazo). DT: Martín Lasarte.
Olimpia: Gastón Olveira (45' Marino Arzamendia); Robert Rojas (61' César Olmedo), Junior Barreto (45' Hugo Benítez), Alejandro Maciel, Facundo Zabala (61' Axel Alfonso); Alex Franco (61' Abel Paredes), Richard Ortíz (61' Marcos Gómez); Rodney Redes (61' Javier Domínguez), Derlis González (61' Hugo Fernández), Erik López (61' Hugo Benítez Sánchez); Darío Benedetto (61' Iván Leguizamón). DT: Martín Palermo.
Goles: 33' Alex Franco (O) / 0-1, 80' Hugo Benítez Sánchez (O) / 0-2.
Amarilla: Mateo Rivero (N); Hugo Benítez Sánchez (O).
Altas presentes en el Gran Parque Central
Yonatan Rodríguez y Emiliano Ancheta, dos de los nuevos jugadores con los que cuenta Martín Lasarte, presentes en el Gran Parque Central para seguir el encuentro de sus nuevos compañeros.
¡Olimpia tiene su equipo confirmado!
El equipo de Martín Palermo cuenta con su once definido para el encuentro ante Nacional en el Gran Parque Central.
Gastón Olveira; Robert Rojas, Junior Barreto, Alejandro Maciel, Facundo Zabala; Alex Franco, Richard Ortíz; Rodney Redes, Derlis González, Erik López; Darío Benedetto.
⚽️ @SerieRdeLP.— Club Olimpia (@elClubOlimpia) January 18, 2025
📋 Nuestros 1️⃣1️⃣ para enfrentar a Nacional de Uruguay.
¡Vamos, Decano! ⚔️#SoyDelOlimpia ⚪️⚫️⚪️ pic.twitter.com/V6d9jvMfWp
¡Nacional tiene el once confirmado!
Con un equipo alternativo, Martín Lasarte definió el equipo para enfrentar a Olimpia en un nuevo amistoso.
Ignacio Suárez; Lucas Morales, Mateo Rivero, Julián Millán, Diego Romero; Jairo Amaro, Rorigo Mederos; Rómulo Otero, Jeremía Recoba, Nahuel López; Bruno Damiani, es el once tricolor.
📋 Así #JuegaNacional 🆚 @elClubOlimpia 🇵🇾💪🏼🔵⚪️🔴— Nacional (@Nacional) January 18, 2025
🏆 @SerieRdeLP pic.twitter.com/t9SXT49lQy
Olimpia con presencia uruguaya en el GPC
El plantel que dirige Martín Palermo ya está presente en el Gran Parque Central para el partido con Nacional y con el arquero Gastón Olveira en el plantel.
Nacional saldrá a la cancha con camiseta alternativa
"La del hincha". Así se conoce a la camiseta alternativa que vestirá Nacional para el partido esta noche frente a Olimpia de Paraguay.
👕 La del hincha en la casa de La Primera Hinchada 😍 pic.twitter.com/FUOVX2101x— Nacional (@Nacional) January 17, 2025
Uno más para el plantel de Martín Lasarte
Más allá de que empezó a entrenar el pasado jueves, este viernes Nacional hizo el anuncio oficial del arribo de Emiliano Ancheta al plantel. El lateral derecho llega desde Danubio.
👋🏼 𝗘𝗺𝗶— Nacional (@Nacional) January 17, 2025
Bienvenido al Decano 🔵⚪️🔴
ℹ️ Emiliano Ancheta firma con Nacional por tres temporadas.
Compra del 50% de la ficha por U$S 350.000. pic.twitter.com/ulnShyIsTF
Los convocados cuentan con varias bajas
Martín Lasarte cuenta con altas y también con muchos juveniles para este partido, pero no están a la orden jugadores como Luis Mejía, Gabriel Báez, Mauricio Pereyra.
🫡 Lista de jugadores convocados para enfrentar a Olimpia 🇵🇾 en el Gran Parque Central 💪🏼— Nacional (@Nacional) January 17, 2025
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Así aguarda el GPC el partido de esta noche
Luego de lo que fue el partido ante San Lorenzo, el escenario tricolor recibe un nuevo encuentro amistoso del Bolso previo a lo que serán los clásicos, uno amistoso y otro por la Supercopa Uruguay, ambos en el Estadio Centenario.
📍Gran Parque Central 🏟️ pic.twitter.com/aB2NKvK2N8— Nacional (@Nacional) January 17, 2025
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Nacional ante Olimpia!
El tricolor de Martín Lasarte hace su segunda presentación frente al equipo de Martín Palermo que hace su estreno en los amistosos de verano.