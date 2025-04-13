Nacional 2-0 Danubio: mirá los goles de Jeremía Recoba y Nicolás López que le dieron el triunfo al tricolor

Redacción El País
El Nacional de Pablo Peirano y el Danubio de Juan Manuel Olivera se enfrentaron en el Gran Parque Central por una nueva jornada del Torneo Apertura —la undécima— que los tuvo como protagonistas en la tarde-noche de este domingo.
Los tricolores, que tuvieron el estreno de su DT a nivel doméstico, partieron con una variante obligada en su oncena titular, ya que el colombiano Diego Herazo —expulsado ante Cerro Largo el pasado domingo— no formó parte de la convocatoria. A su vez, el entrenador regresó a Jeremía Recoba a la titularidad y este le respondió con un gol que abrió el encuentro.
Para la Franja, el encuentro representaba la posibilidad de romper con una mala racha de 10 presentaciones sin victorias en el certamen, pero esa racha se estiró a 11. Se fue expulsado Sebastián "Papelito" Fernández.
En la tarde de hoy, @Nacional se metió nuevamente en la pelea por el Apertura, al conquistar su primer triunfo de la temporada en el Gran Parque Central, 2 a 0 frente a @DanubioFC, con goles de Jeremía Recoba -la figura de la cancha- y de Nicolás López. Este es nuestro compacto. pic.twitter.com/Rt2J3r65Xl— Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) April 13, 2025
90+5' | ¡Final del partido!
Pitó Gustavo Tejera y el público tricolor festejó el triunfo. Nacional derrotó a Danubio por 2-0 y quedó tercero en la tabla de posiciones del Torneo Apertura (llegó a 19 puntos). Anotaron Jeremía Recoba y Nicolás López (de penal).
90+2' | Definió Arady y se le fue por arriba
El juvenil Bruno Arady picó en carrera e intentó definir por arriba del arquero Mauro Goicoechea; se le fue por arriba del travesaño el intento.
80' |¡Gol de Nacional!
Nicolás López cambió el penal por gol abriendo el pie y esquinando un remate que ya tenía volcado hacia el otro lado al arquero Goicoechea.
79' | Expulsado Sebastián Fernández
Papelito le protestó por la sanción al árbitro y el insulto le costó caro: Tejera le mostró la tarjeta roja y se fue expulsado.
77' | Penal para Nacional
El árbitro Gustavo Tejera sancionó penal luego de que la pelota pegara en la mano de Sebastián "Papelito" Fernández, quien bloqueó un centro del Diente López.
72' | ¡Gol de Nacional!
Lucas Villalba picó por derecha, Emiliano Ancheta se la cedió y el centro del puntero le cayó a los pies a Jeremía Recoba, que la empujó y puso el 1-0 para los tricolores.
65' | Lo tuvo Recoba de cabeza
Un buen centro de Emiliano Ancheta fue conectado en el segundo palo por Jeremía Recoba, que interceptó y se encontró con una buena respuesta de Goicoechea.
60' | Otra llegada danubiana
El lateral Mateo Argüello se soltó en ataque y golpeó de primera el pase aéreo que le envió el Colo Santiago Romero. La definición terminó dando en la red lateral.
52' | Mejía salvó a Nacional
Enrique Femia aprovechó un rebote desafortunado que complicó a Emiliano Ancheta, le ganó el duelo a Sebastián Coates y definió en el mano a mano, pero el arquero panameño le negó el gol salvando con los pies.
48' | Muy cerca el intento de Luciano Boggio
El mediocampista tricolor hizo un rodeo para perfilarse y desenfundó un remate que pasó muy cerca del poste derecho.
46' | ¡Empezó el segundo tiempo!
Ya se juega el complemento del partido entre Nacional y Danubio en el Gran Parque Central.
45+1' | Final del primer tiempo
Finalizó la primera parte en el Gran Parque Central tras la orden del árbitro Gustavo Tejera. Igualan sin goles Nacional y Danubio.
45+1' | La chilena de Eduardo Vargas
El chileno tuvo la última chance en el cierre del primer tiempo con una tijeretera en el área que le salió centrada y otra vez obligó al arquero danubiano a lucirse.
43' | Probó el Diente al arco
Nicolás López disparó directo contra el arco en un tiro libre que partió desde el sector derecho y el intento fue contenido, sin dejar rebote, por Mauro Goicoechea.
41' | Resolvió mal Recoba
Luego de una buena escapada con pelota, Recoba apareció en los metros finales de la cancha con opciones de pase y eligió rematar. Le salió un remate sin fuerza y a las manos del golero.
31' | Se lo perdió Millán de cabeza
Estuvo muy cerca de caer el primero para el tricolor. Rómulo Otero ejecutó una pelota quieta desde la derecha y el colombiano Julián Millán conectó en las alturas; pasó a centímetros del palo.
24' | La picó Vargas
Tras una buena combinación entre Luciano Boggio y Jeremía Recoba la pelota le llegó a Nicolás López, quien controló y la cedió para Eduardo Vargas, que intentó picarla por encima del arquero. Se le fue desviada, aunque estaba adelantado.
20' | Probó de afuera Rabino y despejó Mejía
El lateral izquierdo danubiano Renzo Rabino recortó hacia el centro y con la derecha, su pierna menos hábil, apuntó al arco de Luis Mejía, quien paró el tiro con un rebote.
9' | La primera la tuvo Nicolás López
Una sucesión de pelotas trabadas por Nicolás López -y bien ganadas- le dieron al delantero tricolor la chance de llegar a rematar de frente al arco. Contuvo bien Mauro Goicoechea su remate raso.
¡Empezó el partido!
Ya juegan en el Gran Parque Central tricolores y franjeados por la undécima fecha del Torneo Apertura 2025. Arbitra Gustavo Tejera.
Nacional vs. Danubio
Hora: 17:30.
TV: VTV Plus y Disney+.
Estadio: Gran Parque Central.
Árbitro: Gustavo Tejera.
Asistentes: Carlos Barreiro y Marcelo Alonso.
Cuarto árbitro: Anahí Fernández.
VAR: Diego Dunajec.
AVAR: Javier Irazoqui.
Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta (84' N. Rodríguez), Sebastián Coates, Julián Millán, Gabriel Báez; Christian Oliva, Luciano Boggio (61' M. Pereyra); Jeremía Recoba (84' B. Arady), Nicolás López, Rómulo Otero (61' L. Villalba); Eduardo Vargas (71' G. Petit).
DT: Pablo Peirano.
Danubio: Mauro Goicoechea; Mateo Argüello, Matías González, Mario Risso, Renzo Rabino; Santiago Romero, Ignacio Pintos; Luis Femia (64' E. Cardozo), Joaquín Fernández (64' L. Sanseviero), Mateo Peralta; Sebastián Fernández. DT: Juan Manuel Olivera.
Amarillas: L. Boggio, S. Coates, G. Báez (N); S. Romero, J. Fernández, I. Pintos, M. González.
Rojas: 79' S. Fernández.
El homenaje especial a Manga
En lugar de la 12, el panameño Luis Mejía utilizará este domingo la camiseta número 1 en homenaje al fallecido arquero brasileño Manga, quien fue campeón de América y del mundo con Nacional.
Manga♾️🧤 pic.twitter.com/ADmOPvmEnV— Nacional (@Nacional) April 13, 2025
¡Danubio confirmó el equipo!
La Franja parte con tres exfutbolistas tricolores en su oncena. Es el caso de Mario Risso, Santiago Romero y Sebastián Fernández.
☑️ 𝐄𝐥 𝐨𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐃𝐚𝐧𝐮— Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) April 13, 2025
Así salimos para enfrentar a Nacional. #LaUniversidad🎓 pic.twitter.com/qn1ZTE1qXh
¡Nacional confirmó el equipo!
El entrenador Pablo Peirano preparó el siguiente equipo para recibir a Danubio: Mejía; Ancheta, Coates, Millán, Báez; Oliva, Boggio, Recoba; Otero; Vargas, Nicolás López.
📋 Así #JuegaNacional 🆚 Danubio💪🏻🔵⚪️🔴— Nacional (@Nacional) April 13, 2025
🏆 @LigaAUF
⚽️ Fecha 1️⃣1️⃣ pic.twitter.com/Fun73ukgc0
Se espera un buen marco de público
Tanto la José María Delgado como la tribuna Atilio García ya fueron agotadas en su totalidad por parte de los hinchas de Nacional. Se espera un buen marco de público en la tarde de este domingo.
Agotadas 😎 pic.twitter.com/zp0AIPEvR2— Nacional (@Nacional) April 13, 2025
Los convocados de Danubio
El entrenador Juan Manuel Olivera dio a conocer el pasado sábado su nómina de futbolistas para visitar al tricolor en su estadio este domingo.
📋 Lᴏs ᴄᴏɴᴠᴏᴄᴀᴅᴏs por 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐚.— Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) April 12, 2025
🔜 @Nacional. pic.twitter.com/Cp1OC2MPt3
Los convocados de Nacional
Para este partido, Pablo Peirano eligió 21 futbolistas que tendrá a disposición en el plantel tricolor con la principal ausencia en Diego Herazo que fue expulsado ante Cerro Largo y no estará disponible.
Arqueros: Luis Mejía e Ignacio Suárez.
Defensas: Sebastián Coates, Nicolás Ramos, Paolo Calione, Julián Millán, Emiliano Ancheta, Gabriel Báez y Diego Romero.
Volantes: Nicolás Rodríguez, Christian Oliva, Yonatan Rodríguez, Luciano Boggio, Jeremía Recoba y Rómulo Otero.
Atacantes: Bruno Arady, Nicolás López, Lucas Villalba, Gonzalo Petit y Eduardo Vargas.
📋 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 🆚 𝗗𝗔𝗡𝗨𝗕𝗜𝗢 pic.twitter.com/W9lL6iTWMn— Nacional (@Nacional) April 13, 2025
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Nacional y Danubio por el Torneo Apertura!
El equipo de El País y Ovación te da la bienvenida al minuto a minuto del encuentro que desde las 17:30 horas jugarán Nacional y Danubio en el Gran Parque Central por la undécima fecha del Torneo Apertura.