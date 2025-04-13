Nacional 2-0 Danubio: mirá los goles de Jeremía Recoba y Nicolás López que le dieron el triunfo al tricolor

Redacción El País

El Nacional de Pablo Peirano y el Danubio de Juan Manuel Olivera se enfrentaron en el Gran Parque Central por una nueva jornada del Torneo Apertura —la undécima— que los tuvo como protagonistas en la tarde-noche de este domingo.

Los tricolores, que tuvieron el estreno de su DT a nivel doméstico, partieron con una variante obligada en su oncena titular, ya que el colombiano Diego Herazo —expulsado ante Cerro Largo el pasado domingo— no formó parte de la convocatoria. A su vez, el entrenador regresó a Jeremía Recoba a la titularidad y este le respondió con un gol que abrió el encuentro.

Para la Franja, el encuentro representaba la posibilidad de romper con una mala racha de 10 presentaciones sin victorias en el certamen, pero esa racha se estiró a 11. Se fue expulsado Sebastián "Papelito" Fernández.