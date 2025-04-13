Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Nacional 2-0 Danubio: mirá los goles de Jeremía Recoba y Nicolás López que le dieron el triunfo al tricolor

El equipo de Pablo Peirano ganó su primer partido del año en el Gran Parque Central y se prendió a la pelea por el Torneo Apertura; los goles llegaron en el segundo tiempo.

Actualizado:
Compartir esta noticia
El festejo de los jugadores de Nacional con Jeremía Recoba.
Jeremía Recoba al ataque en un partido entre Nacional y Danubio.
Foto: Leo Mainé.

Redacción El País
El Nacional de Pablo Peirano y el Danubio de Juan Manuel Olivera se enfrentaron en el Gran Parque Central por una nueva jornada del Torneo Apertura —la undécima— que los tuvo como protagonistas en la tarde-noche de este domingo.

Los tricolores, que tuvieron el estreno de su DT a nivel doméstico, partieron con una variante obligada en su oncena titular, ya que el colombiano Diego Herazo —expulsado ante Cerro Largo el pasado domingo— no formó parte de la convocatoria. A su vez, el entrenador regresó a Jeremía Recoba a la titularidad y este le respondió con un gol que abrió el encuentro.

Para la Franja, el encuentro representaba la posibilidad de romper con una mala racha de 10 presentaciones sin victorias en el certamen, pero esa racha se estiró a 11. Se fue expulsado Sebastián "Papelito" Fernández.

90+5' | ¡Final del partido!

Pitó Gustavo Tejera y el público tricolor festejó el triunfo. Nacional derrotó a Danubio por 2-0 y quedó tercero en la tabla de posiciones del Torneo Apertura (llegó a 19 puntos). Anotaron Jeremía Recoba y Nicolás López (de penal).

90+2' | Definió Arady y se le fue por arriba

El juvenil Bruno Arady picó en carrera e intentó definir por arriba del arquero Mauro Goicoechea; se le fue por arriba del travesaño el intento.

80' |¡Gol de Nacional!

Nicolás López cambió el penal por gol abriendo el pie y esquinando un remate que ya tenía volcado hacia el otro lado al arquero Goicoechea.

79' | Expulsado Sebastián Fernández

Papelito le protestó por la sanción al árbitro y el insulto le costó caro: Tejera le mostró la tarjeta roja y se fue expulsado.

La expulsión de Sebastián Fernández en Nacional vs. Danubio.
La expulsión de Sebastián Fernández en Nacional vs. Danubio.
Foto: Leo Mainé.

77' | Penal para Nacional

El árbitro Gustavo Tejera sancionó penal luego de que la pelota pegara en la mano de Sebastián "Papelito" Fernández, quien bloqueó un centro del Diente López.

Nicolás López en el partido entre Nacional y Danubio.
Nicolás López en el partido entre Nacional y Danubio.
Foto: Leo Mainé.

72' | ¡Gol de Nacional!

Lucas Villalba picó por derecha, Emiliano Ancheta se la cedió y el centro del puntero le cayó a los pies a Jeremía Recoba, que la empujó y puso el 1-0 para los tricolores.

65' | Lo tuvo Recoba de cabeza

Un buen centro de Emiliano Ancheta fue conectado en el segundo palo por Jeremía Recoba, que interceptó y se encontró con una buena respuesta de Goicoechea.

Eduardo Vargas trasladando la pelota en Nacional-Danubio.
Eduardo Vargas trasladando la pelota en Nacional-Danubio.
Foto: Leo Mainé.

60' | Otra llegada danubiana

El lateral Mateo Argüello se soltó en ataque y golpeó de primera el pase aéreo que le envió el Colo Santiago Romero. La definición terminó dando en la red lateral.

52' | Mejía salvó a Nacional

Enrique Femia aprovechó un rebote desafortunado que complicó a Emiliano Ancheta, le ganó el duelo a Sebastián Coates y definió en el mano a mano, pero el arquero panameño le negó el gol salvando con los pies.

48' | Muy cerca el intento de Luciano Boggio

El mediocampista tricolor hizo un rodeo para perfilarse y desenfundó un remate que pasó muy cerca del poste derecho.

46' | ¡Empezó el segundo tiempo!

Ya se juega el complemento del partido entre Nacional y Danubio en el Gran Parque Central.

Eduardo Vargas ante la marca de Ignacio Pintos en Nacional-Danubio.
Eduardo Vargas ante la marca de Ignacio Pintos en Nacional-Danubio.
Foto: Leo Mainé.

45+1' | Final del primer tiempo

Finalizó la primera parte en el Gran Parque Central tras la orden del árbitro Gustavo Tejera. Igualan sin goles Nacional y Danubio.

45+1' | La chilena de Eduardo Vargas

El chileno tuvo la última chance en el cierre del primer tiempo con una tijeretera en el área que le salió centrada y otra vez obligó al arquero danubiano a lucirse.

43' | Probó el Diente al arco

Nicolás López disparó directo contra el arco en un tiro libre que partió desde el sector derecho y el intento fue contenido, sin dejar rebote, por Mauro Goicoechea.

41' | Resolvió mal Recoba

Luego de una buena escapada con pelota, Recoba apareció en los metros finales de la cancha con opciones de pase y eligió rematar. Le salió un remate sin fuerza y a las manos del golero.

31' | Se lo perdió Millán de cabeza

Estuvo muy cerca de caer el primero para el tricolor. Rómulo Otero ejecutó una pelota quieta desde la derecha y el colombiano Julián Millán conectó en las alturas; pasó a centímetros del palo.

Julián Millán en acción en Nacional-Danubio.
Julián Millán en acción en Nacional-Danubio.
Foto: Leo Mainé.

24' | La picó Vargas

Tras una buena combinación entre Luciano Boggio y Jeremía Recoba la pelota le llegó a Nicolás López, quien controló y la cedió para Eduardo Vargas, que intentó picarla por encima del arquero. Se le fue desviada, aunque estaba adelantado.

20' | Probó de afuera Rabino y despejó Mejía

El lateral izquierdo danubiano Renzo Rabino recortó hacia el centro y con la derecha, su pierna menos hábil, apuntó al arco de Luis Mejía, quien paró el tiro con un rebote.

9' | La primera la tuvo Nicolás López

Una sucesión de pelotas trabadas por Nicolás López -y bien ganadas- le dieron al delantero tricolor la chance de llegar a rematar de frente al arco. Contuvo bien Mauro Goicoechea su remate raso.

¡Empezó el partido!

Ya juegan en el Gran Parque Central tricolores y franjeados por la undécima fecha del Torneo Apertura 2025. Arbitra Gustavo Tejera.

Luis Mejía en Nacional vs. Danubio.
Luis Mejía en Nacional vs. Danubio.
Foto: Leo Mainé.

Nacional vs. Danubio

Hora: 17:30.
TV: VTV Plus y Disney+.
Estadio: Gran Parque Central.
Árbitro: Gustavo Tejera.
Asistentes: Carlos Barreiro y Marcelo Alonso.
Cuarto árbitro: Anahí Fernández.
VAR: Diego Dunajec.
AVAR: Javier Irazoqui.

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta (84' N. Rodríguez), Sebastián Coates, Julián Millán, Gabriel Báez; Christian Oliva, Luciano Boggio (61' M. Pereyra); Jeremía Recoba (84' B. Arady), Nicolás López, Rómulo Otero (61' L. Villalba); Eduardo Vargas (71' G. Petit).
DT: Pablo Peirano.

Danubio: Mauro Goicoechea; Mateo Argüello, Matías González, Mario Risso, Renzo Rabino; Santiago Romero, Ignacio Pintos; Luis Femia (64' E. Cardozo), Joaquín Fernández (64' L. Sanseviero), Mateo Peralta; Sebastián Fernández. DT: Juan Manuel Olivera.

Amarillas: L. Boggio, S. Coates, G. Báez (N); S. Romero, J. Fernández, I. Pintos, M. González.
Rojas: 79' S. Fernández.

Los convocados de Nacional

Para este partido, Pablo Peirano eligió 21 futbolistas que tendrá a disposición en el plantel tricolor con la principal ausencia en Diego Herazo que fue expulsado ante Cerro Largo y no estará disponible.

Arqueros: Luis Mejía e Ignacio Suárez.

Defensas: Sebastián Coates, Nicolás Ramos, Paolo Calione, Julián Millán, Emiliano Ancheta, Gabriel Báez y Diego Romero.

Volantes: Nicolás Rodríguez, Christian Oliva, Yonatan Rodríguez, Luciano Boggio, Jeremía Recoba y Rómulo Otero.

Atacantes: Bruno Arady, Nicolás López, Lucas Villalba, Gonzalo Petit y Eduardo Vargas.

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Nacional y Danubio por el Torneo Apertura!

El equipo de El País y Ovación te da la bienvenida al minuto a minuto del encuentro que desde las 17:30 horas jugarán Nacional y Danubio en el Gran Parque Central por la undécima fecha del Torneo Apertura.

Danubio vs Nacional
El Gran Parque Central en el partido entre Nacional y Danubio.
Estefania Leal/Archivo El Pais

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
NacionalDanubioGran Parque CentralPablo Peirano