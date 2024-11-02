Nacional 2-0 Cerro: el tricolor volvió al triunfo, lidera el Torneo Clausura y sigue prendido en la Anual

Redacción El País

Nacional y Cerro le dieron continuidad a la décima fecha del Torneo Clausura en un partido más que especial porque se disputó sin público tricolor.

A pesar de que los de Martín Lasarte fueron locales, una sanción aplicada luego de los disturbios generados en el clásico, los obligó a jugar fuera del Gran Parque Central y sin sus hinchas que no pudieron asistir al Estadio Centenario, el escenario elegido.

La victoria era impostergable para el tricolor, lo sabía y lo demostró porque fue muy superior a su rival y consiguió tres puntos que le permiten liderar el Torneo Clausura y también seguir prendido en la Tabla Anual.

Los goles de Antonio Galeano y Nicolás López, uno en cada tiempo, configuraron un triunfo que da aire al tricolor y le permite volver a la victoria tras la derrota sufrida ante Rampla Juniors.