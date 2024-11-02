Nacional 2-0 Cerro: el tricolor volvió al triunfo, lidera el Torneo Clausura y sigue prendido en la Anual

Redacción El País
Nacional y Cerro le dieron continuidad a la décima fecha del Torneo Clausura en un partido más que especial porque se disputó sin público tricolor.
A pesar de que los de Martín Lasarte fueron locales, una sanción aplicada luego de los disturbios generados en el clásico, los obligó a jugar fuera del Gran Parque Central y sin sus hinchas que no pudieron asistir al Estadio Centenario, el escenario elegido.
La victoria era impostergable para el tricolor, lo sabía y lo demostró porque fue muy superior a su rival y consiguió tres puntos que le permiten liderar el Torneo Clausura y también seguir prendido en la Tabla Anual.
Los goles de Antonio Galeano y Nicolás López, uno en cada tiempo, configuraron un triunfo que da aire al tricolor y le permite volver a la victoria tras la derrota sufrida ante Rampla Juniors.
Sin sobresaltos, @Nacional se impuso 2 a 0 a @CACerro_oficial para retomar el camino de la victoria y mantenerse en la primera posición del Torneo Clausura. Los goles de Antonio Galeano y de Nicolás “Diente” López le permitieron recuperar la sonrisa. Este es nuestro compacto. pic.twitter.com/1YsOEfzkTv— Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) November 3, 2024
90+5' | ¡Final del partido!
Con goles de Antonio Galeano y Nicolás López, Nacional se impuso por 2-0 frente a Cerro y de esta manera lidera el Clausura y se mantiene en la lucha por la Tabla Anual.
82' | El juego se detuvo unos minutos por fuegos artificiales
Desde el sector de la Tribuna Colombes, pero fuera del Estadio Centenario, comenzaron a sonar fuegos artificiales y poco después cayeron bengalas dentro del campo de juego. Una de ellas cerca del área de Cerro y la otra quedó en el medio de la Tribuna Colombes. Tras unos minutos, el juego continuó.
80' | El tricolor no sufre y domina la pelota
El trámite y el marcador le favorece a los de Martín Lasarte que no pasan zozobras sobre el arco de Luis Mejía que tuvo poco trabajo en e complemento.
65' | Nacional tiene dos, pero quiere tres en el Centenario
El equipo de Martín Lasarte continuó dominando el juego y contó con más chances para estirar la ventaja nuevamente. Diego Polenta sacó un remate que se fue cerca y lo propio Nicolás Rodríguez que se animó desde lejos.
54' | ¡Gol de Nacional!
Un minuto antes, Cubero se lo había quitado con gran atajada, pero Nicolás López tuvo revancha y el Diente volvió a quedar mano a mano con el guardameta y esta vez no falló para poner el segundo tricolor.
47' | El tricolor no sacó el pie del acelerador
A pesar de que se en ventaja al descanso, en el arranque del complemento salió en busca del segundo y casi lo consigue tras una conexión entre Diego Zabala y Alexis Castro que terminó en volea del argentino por encima del horizontal.
45' | ¡Comenzó el segundo tiempo!
Sigue el juego en el Estadio Centenario en el que Nacional se impone de forma parcial por 1-0 por el gol de Antonio Galeano.
45+1' | ¡Final del primer tiempo!
Nacional hizo méritos por el gol y lo encontró antes del descanso, un momento clave del partido. Tras un tiro libre, Antonio Galeano peinó y venció a Cubero.
45' | ¡Gol de Nacional!
Tras un tiro libre de Nicolás López, Antonio Galeano ganó en el primer palo, la peinó y descolocó a Mathías Cubero para poner el 1-0 en el cierre de la primera parte.
40' | Cerro se animó y apareció Mejía
En una de las primeras jugadas colectivas de Cerro con peligro, Santiago Ramírez se sacó un rival de arriba, hizo una pared y se metió al área, pero antes de definir cortó el arquero tricolor.
27' | Una más para Nacional que hace méritos por el gol
Tras una buena jugada colectiva, Antonio Galeano definió a colocar y de zurda desde el borde del área y la pelota finalizó en las manos de Mathías Cubero, de otra buena reacción.
20' | El duelo se emparejó y el ritmo enlenteció
A pesar de que Nacional domina la pelota y cuenta con las chances, no logra definir con certeza para abrir el marcador. Cerro parece mejor parado que en los primeros minutos.
10' | Mathías Cubero brilló para evitar el primero de Nacional
Nicolás "Diente" López mostró su clase en dos toques: primero habilitando a Antonio Galeano y luego recibiendo del guaraní y sacando un potente remate que no terminó en gol solo por la buena actuación del arquero albiceleste.
2' | En el arranque lo tuvo Diego Zabala
En un ataque muy peligroso de Nacional, el que apareció muy solo por el segundo palo fue Diego Zabala que remató a colocar y de primera, pero la pelota se fue apenas ancha del arco de Mathías Cubero.
0' | ¡Comenzó el partido!
Ya juegan Nacional y Cerro en el Estadio Centenario por la fecha 10 del Torneo Clausura y en busca de puntos importantes para sus respectivos objetivos.
Nacional 2-0 Cerro:
Hora: 19:00
Estadio: Centenario
Televisa: VTV Plus y Disney+
Árbitros: Hernán Heras, Agustín Berisso, Javier Irazoqui y Leandro Lasso.
VAR: Andrés Cunha y Richard Trinidad.
Nacional: Luis Mejía; Leandro Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta, Gabriel Báez; Christian Oliva, Alexis Castro, Diego Zabala (69' Jeremía Recoba); Antonio Galeano, Ruben Bentancourt (45' Nicolás Rodríguez), Nicolás López (84' Gonzalo Petit). DT: Martín Lasarte.
Cerro: Mathías Cubero; Emiliano Álvarez, Emilio Crespo, Pablo Lacoste, Germán Triunfo (60' Claudio Araújo); Joshuan Berríos (66' Nicolás Wunsch), Alejo Macelli, Martín Rabuñal, Santiago Ramírez (60' Nicolás González); Bruno Scorza (45' Horacio Tijanovich), Maximiliano Pérez (82' Gastón Rodríguez). DT: Ignacio Pallas.
Gol: 45' Antonio Galeano, 54' Nicolás López (N);
Amarilla: Alexis Castro (N); Germán Triunfo, Alejo Macelli (C).
Cerro confirmó el equipo para jugar en el Centenario
Ignacio Pallas dio a conocer el once para enfrentar a los tricolores en busca de tres puntos vitales.
📋 La oncena de Ignacio Pallas para enfrentar a Nacional por la décima fecha del Torneo Clausura 🏆#SomosElBarrio | #IdentidadCerro pic.twitter.com/Od0m03FZOk— Club Atlético Cerro (@CACerro_oficial) November 2, 2024
Nacional confirmó el once titular para enfrentar a Cerro por el Torneo Clausura
El Nacional de Martín Lasarte irá con la siguiente oncena ante Cerro: Mejía; Lozano, Coates, Polenta, Báez; Oliva, Castro; Galeano, López, Zabala; Bentancourt.
📋 Así #JuegaNacional 🆚 Cerro 💪🏼— Nacional (@Nacional) November 2, 2024
⚽️ Fecha 🔟 Torneo Clausura@CampeonatoAUF #ElClubGigante 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/GH1OGOG9VX
Lucas Sanabria es la principal ausencia tricolor
El mediocampista llegó a cinco amarillas y por lo tanto no formó parte de la lista de convocados. Tampoco lo hicieron Mauricio Pereyra y Federico Santander quienes están sentidos.
🫡 Lista de jugadores convocados para enfrentar a Cerro en el Estadio Centenario 💪🏼— Nacional (@Nacional) November 1, 2024
🏆 Fecha 🔟 Torneo Clausura@CampeonatoAUF
#ElClubGigante 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/1g1hkCB3AZ
La molestia albiceleste por el precio de las entradas
Nacional no puede jugar con público, pero sí Cerro por lo que los fanáticos albicelestes pueden decir presente en el Estadio Centenario, pero teniendo en cuenta que las entradas tienen un costo de $1.000 para socios y $2.000 para generales, lo que no cayó bien en la dirigencia del Villero.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Nacional vs. Cerro!
Por la décima fecha del Torneo Clausura, el tricolor y el albiceleste se miden en el Estadio Centenario en un encuentro con puntos muy importantes en juego.