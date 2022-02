Munúa sobre la jugada con la que derrotó a River: “Siendo sincero, creo que no fue penal”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Desde donde estaba yo, no vi nada. En el momento del partido, con la tensión y la adrenalina, reclamé. Pero siendo sincero, creo que no fue penal", reconoció el entrenador uruguayo Gustavo Munúa tras revisar la jugada que desencadenó el triunfo de Unión de Santa Fe sobre River Plate en el arranque de la Copa de la Liga Profesional de Argentina.

La falta de Franco Armani sobre Juan Nardoni que luego Mauro Luna Diale transformó en el único gol del duelo fue muy cuestionada. Más allá de eso, el uruguayo expresó que todos pueden tener errores. "Nos toca a todos, el árbitro tiene una función dificilísima y hay que reconocerlos. Acá se protesta todo y es complicado", añadió en diálogo con TyC Sports.

El penal que el ex Cerro Largo anotó a los 58' revolucionó el partido en cancha, cuando todo el elenco de Marcelo Gallardo reclamó la decisión de Néstor Pitana, y tras el duelo, con las declaraciones del técnico. "Nos deberían haber ganado de otra manera y no con un penal inventado pero Unión jugó mejor", dijo el Muñeco en conferencia de prensa.



“Los árbitros se equivocan con VAR, sin VAR, convivimos con el error humano más allá del VAR. No voy a entrar, ya dije lo que pensaba hace un tiempo. Prefiero destacar a Unión que hablar de Pitana”, concluyó Gallardo, quien tiene un historial de enfrentamientos con este juez.

El gol de penal de Luna Diale, que estuvo imparable toda la noche, para poner 1-0 a Unión frente a River 👇 pic.twitter.com/SqFAK5M4rZ — Futbol Argentino Noticias (@FanArgentino) February 12, 2022

Por su parte, Pitana no dio el brazo a torcer. "Me quedo con el ángulo que tengo. Veo penal y por eso lo pito. No tengo diferentes ángulos. Me quedo con la situación activa, busqué el between entre jugadores. Veo que se lo lleva puesto", señaló el juez argentino en diálogo con ESPN post partido, para explicar su decisión.