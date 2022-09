Melazzi se fue expulsado en el Sud América-Rampla, casi se pelea con un hincha y pidió disculpas: "Me equivoqué"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Leonardo Melazzi entró a los 70' con el objetivo de romper el empate a favor de Rampla Juniors en un duelo que hasta ese entonces estaba 1-1, pero a solo cinco minutos de estar en cancha se fue expulsado.

El árbitro Yimmi Álvarez le mostró la roja luego de adjudicarle un insulto lo que llevó a que el Picapiedra se quedara con un hombre menos en un juego que iba a terminar perdiendo por 2-1 ante Sud América, clave por la pelea por ingresar a los playoffs de ascenso.

La expulsión no cayó bien entre los hinchas del equipo rojiverde que se lo recriminaron a Melazzi quien molesto por las críticas que recibió comenzó a discutir con un hincha con el que casi se toma a golpes de puño. De hecho el futbolista lanzó algunos más allá del tejido que los separaba.

Horas más tarde de este hecho, Melazzi pidió disculpas por lo ocurrido, pero también aclaró el motivo por el que reaccionó de esa manera con un hincha de su propio club.

"Quiero pedir disculpas a la hinchada de Rampla por mi desafortunada

reacción contra un hincha que no paró de insultarme y a mi familia

desde que me echó y mal por que jamás lo insulté", confesó Melazzi en una carta compartida en redes sociales.



"No justifica mi reacción, pero los futbolistas también somos personas de carne y hueso y fuera de la cancha tenemos una vida, problemas. Me equivoqué y es de hombre pedirles disculpas", agregó.

"Se me juntaron un montón de cosas por la cabeza y traté de irme sin escuchar nada porque estaba en su derecho de reprocharme pero sentir tantos insultos hacia mi madre de tan cerca me hizo reaccionar de esa manera. La gente que me conoce sabe como soy. Nuevamente disculpas", sentenció el futbolista de Rampla Juniors.