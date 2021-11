Maximiliano Rodríguez anunció su retiro: "Me vacié por completo, ya no tengo más nada para dar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Maximiliano Rodríguez anunció su retiro del fútbol profesional. El mediocampista argentino le puso fin a su carrera a sus 40 años y su último club fue Newell's Old Boys de Rosario, equipo en el que es considerado ídolo.

Luego de una extensa trayectoria que incluyó a equipos europeos como Atlético de Madrid y Liverpool, Rodríguez colgó los botines con tres mundiales en sus espaldas: 2006, 2010 y 2014. Pero en la retina de los argentinos quedó aquel recordado gol a México en la prórroga de los octavos de final Mundial 2006.

"Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar o que como jugador de fútbol no queremos que llegue, este momento de darle un cierre a la carrera como profesional", inició en un video que difundió vía redes sociales. Y enseguida añadió: "Es una decisión muy difícil de tomar, pero a la vez estoy muy tranquilo, fueron muchos años de carrera, creo que me brindé al máximo y que me vacié por completo, ya no tengo más nada para dar”, acotó.