Larriera: "Amargura por el resultado y por lo que pasó con Álvarez Martínez"

"Amargura", fue el sentimiento que predominó en el entrenador aurinegro, Mauricio Larriera, luego de que Peñarol y Nacional empataran sin goles en el Campeón del Siglo.



"Queríamos ganar este partido y la otra amargura aparte fue por lo ultimo que pasó con Agustín (Álvarez Martínez, quien se fue de la cancha con un traumatismo de cráneo) te deja así. Amargura por el resultado, satisfecho. Espero que esto termine bien por el espectáculo. Cierro esto diciendo que soy un privilegiado de estar dirigiendo a un gigante, la amargura es simple por no ganar", expresó el entrenador mirasol con la TV tras el duelo.



"A mí me representa mucho cuando juega el equipo, cuando el equipo está bien. Situaciones gol se crearon, sobre todo en el primer tiempo. Arrancamos muy bien, después nos fuimos apagando, Martín (Ligüera) hizo cambios para ir a ganarlo, inclinó la balanza hacia nacional. El cabezazo de Facundo Torres fue una de las más claras, esa es la amargura más grande, de no traducirlas en gol", agregó.



Consultado sobre la cronología de la evolución de Torres, Larriera indicó que nunca lo dejó fuera del encuentro, pese a que decía lo contrario. "Yo dije 'ojalá que no sea nada' luego del partido ante Villa Española y 'no vamos a apresurarnos'. Estuve en contacto permanente con la sanidad y nunca lo descarté, nunca escondí información", sostuvo el DT, quien decidió la titularidad del delantero el viernes durante el entrenamiento.

Los dos puntos que dejó el mirasol, líder del Clausura, lo festejaron otros equipos como Cerro Largo, Wanderers y Plaza. Acerca de esto, Larriera señaló: "Para los que vienen persiguiendo fue negocio". Tras ello enfatizó: "La amargura es no ganar".

¿Peñarol era el favorito?

“Para mí no hay favoritos en los clásicos. Nacional no venía tan mal mirándolo como entrenador, no convertía goles, pero lleva mucha gente al área, yo nunca me como esa pastilla, el ánimo va de un lado para otro, a veces decir que uno es favorito lo presiona más”, indicó.