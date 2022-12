Luis Suárez tras la eliminación de Uruguay: su opinión de los penales, la crítica a FIFA y el dolor de sus hijos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La voz entrecortada y las lágrimas en los ojos. Así dio Luis Suárez sus primeras declaraciones tras el triunfo de Uruguay ante Ghana en el Mundial de Qatar, pero que no alcanzaron para que la Celeste clasifique a los octavos de final.

El Pistolero, tras el duelo afirmó: "Desilusionado y con bronca. Autocrítica de que los primeros partidos no estuvimos a la altura, pero hoy es un día para hacer reflexiones de que dimos lo máximo".

"Lo que tocaba era ganar, lo hicimos, pero llegamos a este punto por nosotros mismos. Siento tristeza y decepción", agregó el salteño quien inició el juego como capitán de Uruguay.

Consultado sobre cuál era su opinión sobre las polémicas aseguró: "Veo penal a Edi porque le corta la carrera. La de Darwin es clarísima también, no son excusas pero están cobrando penales increíbles".

En ese momento, Suárez también apuntó a la FIFA desde el arbitraje a la organización: "Ahí está el Comité de Árbitros de la FIFA y de nuevo tienen que explicarse mejor, no es excusa pero después del partido quiero ver a mi familia y vienen a decirme que no podían bajar mis hijos cuando un jugador de Francia el otro día estaba con los hijos en el banco de suplentes".

Sobre sus hijos también se refirió el Pistolero que visiblemente emocionado sentenció: "Desilusión porque antes del partido pensaba que mi hijo más chico me vio en mi cuarto Mundial, pero no me vio ganar un partido. Hoy ganamos, pero se va con la imagen de la tristeza".