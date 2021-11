Ligüera: "No fue un partido claro nuestro, pero sobre el final merecimos el resultado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional venció 1-0 a Cerrito en la apertura de la fecha 13 del Torneo Clausura. Tras el final del partido, Martín Ligüera dialogó con VTV Plus: "No fue un partido claro nuestro, pero intentamos de todas las formas, de repente no de la forma ideal, y merecimos sobre el final el resultado", inició.

Luego se refirió a la insistencia de sus dirigidos para ir en busca de los tres puntos: "Tratamos siempre de ir as buscar, con disantos jugadores, me quedo con que seguimos expectantes, nos quedan seis puntos más y veremos qué pasa".

Respecto de la salida de Matías Zunino, Ligüera comentó el motivo por el que debió ser reemplazado: "Estaba con una molestia, hay que esperar la recuperación, pero por ahora nada importante".

En último término, al ser consultado por las bajas que deberá suplir para el encuentro ante Liverpool debido a la sanción por quinta amarilla (que recibieron Joaquín Trasante y Camilo Cándido), el entrenador hizo énfasis en que confía en la capacidad del plantel que tiene a disposición para el próximo enfrentamiento.