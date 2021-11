El insólito destino que podría tener Gastón Ramírez tras seis meses sin equipo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 8 de mayo de 2021, Gastón Ramírez disputó su último partido oficial luciendo la camiseta de Sampdoria de Italia. El mediocampista finalizó su contrato al término de la temporada quedó libre y estuvo seis meses sin equipo y en las próximas horas podría sellar su nuevo vínculo... con Sampdoria.

El mismo equipo con el que no renovó a mitad de año podría ser el que ahora lo reciba, pero con una gran diferencia: hoy en día hay otro cuerpo técnico en el plantel de la Samp.

En su momento, Ramírez había declarado que con Claudio Ranieri en el banco no tenía minutos y que por eso había tomado la decisión de no renovar su vínculo.



Luego de que no se concretaran ciertas ofertas del fútbol del Medio Oriente y otras de Brasil, está abierta la chance de que retorne al conjunto italiano: "Estoy esperando una llamada del presidente, si el piensa que yo todavía puedo darle algo a la Sampdoria, estoy acá. No pienso que sea un tema de problemas económicos, a mí con jugar me alcanza. No pido ninguna garantía, yo soy la garantía. A mí con un contrato hasta junio me sirve", declaró en diálogo con Il Secolo XIX.



Con Roberto D'Aversa en el banco de suplentes, la posibilidad de que retorne a la Samp es clara y de hecho su rendimiento fue bueno cuando tuvo su segundo pasaje por el fútbol italiano luego de lucir la camiseta de Bologna.

Con 14 goles en 90 en sus primeras tres temporadas, Ramírez había encajado bien en el plantel de Sampdoria, pero todo cambió en la última donde pasó de promediar 22 juegos como titular a disputar solo 10.



Fue precisamente en la 2020/21 donde solo jugó una decena de encuentros desde el arranque y un total de 25 donde no pudo anotar en los juegos por la Serie A.