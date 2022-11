Gabriel Heinze no tendría en cuenta al ex Nacional, Armando Méndez para el 2023

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La llegada de nuevos entrenadores a la dirección técnica de los clubes suele significar varios cambios en la conformación del plantel principal. El arribo de Gabriel Heinze a la conducción de Newell´s no fue la excepción.

Después de una campaña irregular para la lepra en la que terminó en la posición 11° del campeonato argentino y en la que Javier Sanguinetti presentó su renuncia como DT en la fecha 16°, Adrián Coria dirigió al equipo de forma interina hasta el termino del campeonato.

El 25 de octubre fue oficializada la llegada de Heinze como nuevo entrenador para la temporada 2023. Después de haber analizado a los jugadores del primer equipo, el Gringo, habría decidido no tener en cuenta al lateral derecho ex Nacional, Armando Méndez.

Armando Méndez como nuevo jugador de Newells. Foto: @Newells.

En la temporada 2021/2022 el lateral de 26 años disputó 35 partidos con la camiseta de Newell´s entre Liga Argentina, Copa de la Liga y Copa Argentina; y tenía contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.

Pero el uruguayo no fue el único al que Heinze le comunicó esta decisión, el zaguero ex Peñarol Cristian Lema también fue notificado que no será tenido en cuenta para la próxima temporada.