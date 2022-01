Guardiola, Mancini y Tuchel, finalistas a mejor entrenador en los premios The Best

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El español Pep Guardiola, del Manchester City; el Roberto Mancini, seleccionador italiano, y el alemán Thomas Tuchel, del Chelsea, han sido nominados entre los seis preseleccionados al premio The Best a mejor entrenador de la FIFA.



Guardiola, que llevó al City a ganar la Premier League y a disputar la final de la Champions por primera vez en su historia, Mancini, que ganó la Eurocopa, y Tuchel, que levantó la Champions, optan a ganar su primer The Best.

Uno de ellos sucederá al alemán Jürgen Klopp, que lo ha ganado en los dos últimos años, mientras que los franceses Zinedine Zidane y Didier Deschamps lo ganaron en 2017 y 2018, respectivamente, y el italiano Claudio Ranieri en 2016.

El galardón se concede en base a los votos emitidos por un jurado internacional compuesto por los entrenadores y capitanes actuales de las selecciones, un periodista especializado de cada selección y los aficionados registrados en FIFA.com.



La entrega de los The Best se celebrará el próximo 17 de enero en Zúrich (Suiza).

Los cuatro que quedaron fuera de los finalistas fueron Antonio Conte (Italia / FC Internazionale Milano / Tottenham Hotspur FC), Hansi Flick (Alemania / FC Bayern München / selección alemana), Lionel Scaloni (Argentina / Selección Argentina) y Diego Simeone (Argentina / Atlético de Madrid).