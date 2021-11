FIFA dio a conocer los nominados a los premios The Best y entre ellos hay sorpresas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La FIFA dio a conocer este lunes los preseleccionados para los premios The Best, donde se elegirá a uno de los nominados en cada categoría: jugadores, arqueros y entrenadores, en las categorías femenina y masculina.



La votación pública será a través de FIFA.com y se podrá emitir hasta el 10 de diciembre de 2021, para así llevar a cabo la premiación The Best FIFA Football Awards 2021 el 17 de enero de 2022.

Una de las nominaciones que resalta es la del técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, de un muy buen presente al mando de la albiceleste tras poco tiempo en el cargo, coronándose campeón de la Copa América 2021 y ya clasificado al Mundial de Catar 2022.

Aún resta conocer lista final con los nominados al premio Puskás, otorgado al autor del mejor gol, que, según FIFA, se harán públicos próximamente.

Mejor jugador

Karim Benzema (Francia / Real Madrid CF)



Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City FC)



Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC / Manchester United FC)



Erling Haaland (Noruega / BV Borussia 09 Dortmund)



Jorginho (Italia / Chelsea FC)



N'Golo Kanté (Francia / Chelsea FC)



Robert Lewandowski (Polonia / FC Bayern München)



Kylian Mbappé (Francia / Paris Saint-Germain)



Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona / Paris Saint-Germain)



Neymar (Brasil / Paris Saint-Germain)



Mohamed Salah (Egipto / Liverpool FC)

Mejor jugadora

Stina Blackstenius (Suecia / BK Häcken)



Aitana Bonmatí (España / FC Barcelona)



Lucy Bronze (Inglaterra / Manchester City WFC)



Magdalena Eriksson (Suecia / Chelsea FC Femenino)



Caroline Graham Hansen (Noruega / FC Barcelona)



Pernille Harder (Dinamarca / Chelsea FC Femenino)



Jennifer Hermoso (España / FC Barcelona)



Ji Soyun (República de Corea / Chelsea FC Femenino)



Sam Kerr (Australia / Chelsea FC Femenino)



Vivianne Miedema (Holanda / Arsenal WFC)



Alexia Putellas (España / FC Barcelona)



Christine Sinclair (Canadá / Portland Thorns FC)



Ellen White (Inglaterra / Manchester City WFC)

Mejor entrenador masculino

Antonio Conte (Italia / FC Internazionale Milano / Tottenham Hotspur FC)



Hansi Flick (Alemania / FC Bayern München / selección alemana)



Pep Guardiola (España / Manchester City FC)



Roberto Mancini (Italia / Selección italiana)



Lionel Sebastián Scaloni (Argentina / Selección Argentina)



Diego Simeone (Argentina / Atlético de Madrid)



Thomas Tuchel (Alemania / Chelsea FC)

Mejor entrenador femenina

Lluís Cortés (España / FC Barcelona)



Peter Gerhardsson (Suecia / selección sueca)



Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC Femenino)



Beverly Priestman (equipo nacional de Inglaterra / Canadá)



Sarina Wiegman (Holanda / selección holandesa / selección inglesa)

Mejor arquero

Alisson Becker (Brasil / Liverpool FC)



Gianluigi Donnarumma (Italia / AC Milán / Paris Saint-Germain)



Édouard Mendy (Senegal / Chelsea FC)



Manuel Neuer (Alemania / FC Bayern München)



Kasper Schmeichel (Dinamarca / Leicester City FC)

Mejor arquera

Ann-Katrin Berger (Alemania / Chelsea FC Femenino)



Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais)



Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá / FC Rosengård / Paris Saint-Germain)



Hedvig Lindahl (Suecia / Atlético de Madrid Femenino)



Alyssa Naeher (Estados Unidos / Chicago Red Stars)

Votación

Los encargados de seleccionar a los candidatos serán dos paneles de expertos, uno para fútbol femenino y otro para fútbol masculino.