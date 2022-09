Fútbol femenino: Nacional-Defensor se miden por la cima del Torneo Clausura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Clausura del Torneo Rexona de fútbol femenino disputará este fin de semana su cuarta fecha con un duelo que se lleva todas las miradas como será el que enfrentará a Nacional con Defensor Sporting.

Ambos equipos llegan como líderes del certamen hasta el momento luego de ganar los tres partidos que disputaron y sumar nueve unidades y por eso este cruce será clave.

Como si eso fuera poco, Peñarol está al acecho por detrás de tricolores y violetas teniendo en cuenta que ya tuvo fecha libre y suma seis puntos en seis unidades disputadas.

Las aurinegras deberán cruzarse en esta ocasión con Fénix que no llega de la mejor manera, pero buscará reponerse pensando sobre todo en ganar sus primeros tres puntos en cancha.

El cierre de la fecha será entre dos equipos que también cierran la tabla de posiciones ya que se medirán River Plate y Náutico en busca de sus primeras unidades en el Clausura.

Así se jugará la fecha:

SÁBADO 1° DE OCTUBRE:



- Nacional vs. Defensor Sporting (21:00) - Parque Palermo - AUFTV



DOMINGO 2 DE OCTUBRE:



- Fénix vs. Peñarol (11:00) - Parque Capurro



- River Plate vs. Náutico (14:00) - Nasazzi

Wanderers no jugará ya que tiene fecha libre, mientras que Liverpool tampoco tendrá actividad ya que debía enfrentar a Atenas de San Carlos quien se bajó del certamen.

Tabla del Clausura: