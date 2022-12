Pelé habló sobre su estado de salud: esto dijo el crack brasileño en medio de varios rumores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, internado en Sao Paulo para reevaluar su tratamiento contra el cáncer, aseguró el sábado que permanece "fuerte" y con "mucha esperanza", después de que el hospital informara que permanece "estable" con una "buena respuesta" a una infección respiratoria detectada. Este sábado Folha de Sao Paulo informó que el ídolo estaba recibiendo cuidados paliativos.

"Quiero mantener a todos tranquilos. Estoy fuerte, con mucha esperanza y sigo mi tratamiento como siempre", dijo el ídolo, de 82 años, en una mensaje en Instagram que acompañó el parte médico del día que mostró al exjugador "estable".

El tricampeón del mundo agradeció los mensajes de cariño y agregó que lo mantienen "lleno de energía", como acompañar a la "Canarinha" en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Pelé "sigue el tratamiento y el estado de salud continúa estable", informaron más temprano los médicos del Hospital Albert Einstein en un comunicado.

"Ha tenido buena respuesta también a los cuidados ante la infección respiratoria, sin presentar ningún empeoramiento en el cuadro clínico en las últimas 24 horas", añadió el equipo médico del exfutbolista, de 82 años.

Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, fue internado el martes para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon que le fue identificado en septiembre del año pasado, informó el hospital.

El diario Folha de S.Paulo reportó este sábado que el exastro del fútbol ya no responde al tratamiento de quimioterapia y permanece recibiendo apenas "cuidados paliativos", confirmando una información que había publicado el miércoles ESPN Brasil.

El hospital y la familia del ídolo no han confirmado esas versiones. Kelly Nascimento, una de las hijas de Pelé, inclusive minimizó el cuadro de salud de su padre al asegurar al miércoles que la prensa "está enloqueciendo" al informar. "Mi padre está internado. No hay sorpresa ni emergencia", publicó Nascimento en su cuenta de instagram.

Pelé afirmó el jueves en su cuenta de Instagram que su ingreso respondía a una "visita mensual" rutinaria y agradeció los mensajes pidiendo su recuperación.

Pelé y sus medallas. Foto: AFP.

Mensajes de aliento

Pero ante las distintas informaciones de la prensa local sobre el supuesto empeoramiento, referentes e instituciones del fútbol, así como muchos brasileños, se mostraron preocupados y enviaron este sábado mensajes de solidaridad a 'O Rei'.

"Fuerza, rey Pelé. Contamos contigo. Todo va a estar bien", publicó la cuenta oficial de la Confederación Brasileña de Fútbol en Instagram, junto a una foto con una bandera con la imagen del exastro.

"Recen por el Rey", escribió, por su parte, en su cuenta de Twitter Kylian Mbappé, delantero de la selección francesa de fútbol, etiquetando a Pelé.

Junior Miranda, un comerciante de 35 años de Sao Paulo admirador de Pelé, comenzó a intentar imaginar cómo será el día en que el ídolo ya no esté. "Lo adoramos, es el rey, es difícil de explicar, va a ser una pérdida histórica, no imagino a Brasil sin Pelé. No lo imagino", dijo Miranda a AFP.

"Siempre seremos el país del fútbol gracias a él, entonces nunca dejará de existir", aseguró Renata Ventura, una profesora de 52 años.

La ciudad de Doha, donde se celebra actualmente el Mundial 2022, decoró el sábado varios de sus edificios con una imagen de Pelé, con un mensaje deseándole una rápida recuperación, comprobaron periodistas de la AFP.

Alrededor del estadio de Lusail, al norte de la ciudad donde se jugará la final, y sobre la Torre Aspire, no lejos del estadio Khalifa, aparecía una imagen del tricampeón del mundo de espaldas, vestido con una camiseta verde y su mítico N. 10, acompañada de las palabras "Get well soon" (Recupérate pronto).