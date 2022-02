FIFA retiró sanción y Chile podrá recibir a Uruguay con público: falta definir estadio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección chilena podrá recibir con público en las tribunas a Uruguay el próximo 29 de marzo a las 20.30 horas por la última fecha de las Eliminatorias camino al Mundial de Catar.

"El Comité de Apelaciones de la FIFA modificó la decisión del Comité de Disciplina que había condenado a Chile a jugar el partido contra Uruguay del 29 de marzo sin público por comportamiento discriminatorio en el encuentro ante Ecuador. El comité de apelaciones determinó que reemplazará el castigo correspondiente a la última fecha de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022 a jugar con un número limitado de asistentes, correspondientes a un 75% de los asientos disponibles del estadio", informó la Federación de Fútbol de Chile en un comunicado.

Pablo Milad, presidente de la federación, opinó: "Quiero felicitar al equipo jurídico de la ANFP que hizo un muy buen trabajo, y pudimos revertir el fallo que nos posibilitó jugar con el 75% del aforo".



Asimismo aclaró que todavía no está definido en qué localidad recibirá a la Celeste. El presidente añadió que están "evaluando jugar en Santiago o en Provincia, dependiendo del estado de la cancha y la cantidad de aforo que podamos incluir dentro del estadio".



En la penúltima jornada, el 24, Uruguay recibirá a Perú en lo que puede significar la clasificación al Mundial si se dan dos resultados: si gana la Celeste y Chile no triunfa en Brasil, se asegurará el cuarto puesto. De lo contrario, el equipo de Diego Alonso deberá ir en busca de la clasificación a suelo trasandino.

Lo que queda

FECHA 17



Uruguay vs. Perú en el Estadio Centenario.

Colombia vs. Bolivia en El Campín de Bogotá.

Brasil vs. Chile en el Estadio Maracaná.

Paraguay vs. Ecuador en el Estadio Defensores del Chaco.



FECHA 18



Chile vs. Uruguay en el Estadio Nacional de Chile

Perú vs. Paraguay en el Estadio Nacional del Perú.

Ecuador vs. Argentina en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Venezuela vs. Colombia en el Polideportivo de Pueblo Nuevo.