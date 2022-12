No está fácil la continuidad de Mathías Laborda en Nacional; siguen negociando

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como viene sucediendo en los últimos períodos de pases, Nacional viene trabajando con muchísimo hermetismo en cada una de las negociaciones que tiene en curso, tanto de los jugadores que pretende contratar como de los futbolistas que terminan su vínculo con la institución y desde el club buscan la renovación.

Dentro de este último grupo se encuentra el fraybentino Mathías Laborda, que tiene contrato hasta el 31 de diciembre y que Nacional quiere que continúe, más considerando el problema que hoy tiene con los centrales, por las gestiones frustradas por Leo Coelho y la decisión de no renovarle a Mario Risso y Juan Manuel Izquierdo.

El presidente José Fuentes mantuvo días atrás una reunión con uno de los empresarios que representa al jugador que lleva jugados 101 partidos en el tricolor, y marcado seis goles (incluyendo un gol clásico en el último Clausura) a pesar de ser un defensa.



“Nuestra principal preocupación son los zagueros, por Coelho dimos muestras de interés pero no aceptaron la oferta que hizo Nacional y lo más probable es que Laborda no siga en el club, así que estamos abocados a la búsqueda de zagueros”, afirmó Fuentes en A Fondo (1010 AM).



Fuentes allegadas al jugador afirmaron que la idea es que siga su carrera en el exterior.