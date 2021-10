Fabián Coito dejó de ser el entrenador de Honduras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El uruguayo Fabián Coito dejó de ser el entrenador de la selección de Honduras. La Federación emitió un comunicado explicando que "ambas partes acordaron" que era "lo más conveniente".

"Hacemos público agradecimiento al profesor Coito y a su cuerpo técnico, quienes durante el período que estuvieron a cargo del equipo de todos, mostraron empeño, entrega, dedicación, profesionalismo y compromiso con la causa de todos los hondureños", explicó la Federación de Fútbol de Honduras.

Honduras perdió 2-0 con Jamaica y quedó último tras seis fechas de las Eliminatorias de la Concacaf.



Coito estaba al frente de Honduras desde 2019. El DT llegó tras trabajar durante 11 años en las selecciones menores de Uruguay. Estuvo en sub 15, sub 17, sub 18, sub 20, sub 22 e incluso tuvo un interinato en la mayor.



Con él como DT, la Celeste obtuvo la medalla de Oro en los Juegos Panamericanos de Canadá 2015 y fue campeón del Sudamericano sub 20 que en 2017 se disputó en Ecuador.