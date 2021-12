Los errores en el sorteo de Champions por los que pide una explicación el Atlético de Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este lunes se llevó a cabo, en Suiza, el sorteo de la UEFA Champions League, pero como pocas veces suele ocurrir en eventos de esta magnitud la polémica dijo presente en relación al momento en el que se dieron los cruces.

Uno de los principales involucrados es Atlético de Madrid que expresó en sus propias redes sociales que se mantiene en diálogo con la UEFA tras lo ocurrido.

Estamos en conversaciones con UEFA para pedir explicaciones y una solución después de los errores cometidos en el sorteo de octavos de Champions League — Atlético de Madrid (@Atleti) December 13, 2021

¿Dónde radica la polémica? Cabe recordar que en los cruces no podían medirse equipos que sean del mismo país y tampoco aquellos que habían sido rivales en fase de grupos.



Precisamente para evitarlo el sorteo se desarrolló con un bolillero manual donde un encargado de UEFA colocaba los posibles rivales del equipo que había salido en primera instancia y que era del bombo de los segundos.



De este último salió Villarreal que no podía cruzarse con Manchester United. Un error llevó a que la bolilla del equipo inglés aparezca entre las posibles y de hecho salió como la elegida.



Rápidamente se anunció que eso no podía ser posible y el exfutbolista ruso, Andrey Arshavin, se encargó de sacar una nueva donde se dio a conocer que el rival del Submarino Amarillo era Manchester, pero City.

De todas maneras, la polémica no culminó allí. El siguiente equipo que salió del bombo de los segundos fue Atlético de Madrid y al momento de expresar qué clubes no podían ser sus rivales no solo se anunció a Liverpool, con el que se midió en fase de grupos, también se hizo con Manchester United porque "ya había sido sorteado".



Lo cierto es que la bolilla de los Diablos Rojos tampoco entró entre las posibilidades del equipo colchonero y eso no solo generó polémica, también mucha molestia.



El detalle particular es que Manchester United tampoco fue el rival del siguiente segundo que salió en el sorteo (RB Salzburgo), sino que volvió a la competencia para todos los demás equipos, salvo para los de Simeone a los que les tocó cruzarse con Bayern Munich.