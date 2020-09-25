Defienden todos los colores: los clubes se suman a la Marcha por la Diversidad

"ORGULLO ES LUCHAR"

Varias instituciones deportivas demostraron su apoyo al colectivo LGBT y a la consigna que este año es “Orgullo es luchar”.

Este viernes se celebra la decimoquinta edición consecutiva de la Marcha por la Diversidad y en el ámbito deportivo varias instituciones se suman en sus redes a la consigna que este año es “Orgullo es luchar”.

El evento que todos los años se llevaba a cabo por la Avenida 18 de Julio, en esta oportunidad será hoy a partir de la hora 19:00 desde Plaza Libertad hacia la Plaza 1º de Mayo y bajo estrictas medidas sanitarias ya que pide respetar la distancia social y utilizar tapabocas.

En Villa Española no todos son de Villa Española.

Pero Villa Española es de todos. Defendamos todos los colores. ¡Que viva la diversidad! ???????#OrgulloEsLuchar#VillaDiversidad#CulturaDeBarrio pic.twitter.com/qNVtM830Hv — Villa Española (@VillaEspOficial) September 25, 2020

Mientras tanto, varios clubes deportivos se suman a esta reivindicación de los derechos siendo Villa Española uno de los más activos en su condición de conciencia social y “Cultura de Barrio”, una acción que el club viene desarrollando desde hace ya varios años.

También Plaza Colonia se sumó y su capitán, Federico Pérez, luce desde hace un tiempo el brazalete con los colores del colectivo LGBT, dando otra muestra de apoyo con conciencia.

Federico Pérez, el capitán de Plaza Colonia. Foto: Fernando Ponzetto.

Pero este viernes varios clubes e instituciones deportivas se sumaron a esta iniciativa como el Racing Club de Montevideo, el Club Atlético Goes, Verdirrojo, la Liga Universitaria de Deportes, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, entre otros.

En la Liga, jugamos todos ?? pic.twitter.com/e8XFLawxPM — Liga Universitaria de Deportes (@LUD_Oficial) September 25, 2020

La marcha comenzará a las 19.00 horas desde la Plaza Libertad, recorrerá toda la Avenida del Libertador, y finalizará frente al Palacio Legislativo, en la plaza 1º de Mayo.

Pese a que hay pronóstico de lluvias, la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, que reúne distintas organizaciones sociales que reivindican la ampliación de derechos de las personas que integran la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero), ya avisó que no se suspenderá.

