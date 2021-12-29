"Este año se le dio la oportunidad a varios jugadores que hoy son los primeros refuerzos", dijo Bava

MERCADO DE PASES

El DT de Liverpool deberá suplir a Federico Martínez, su gran figura en 2021. El exarquero está en la búsqueda del reemplazante, pero dijo que "aún no han hablado de nombres, sí de posiciones".

NAHUEL CASURIAGA

El año de Liverpool fue irregular. Pasó de protagonizar el Torneo Apertura y finalizar en la cuarta posición a quedar en la decimotercera ubicación del Clausura.

Sin embargo, terminó en el séptimo puesto de la Anual y logró la clasificación a fase previa de la Sudamericana. En diálogo con Ovación, Jorge Bava, DT de Liverpool, explicó a qué se debió esa alternancia en los resultados obtenidos por el equipo: “Siempre los Clausura son mucho más apretados, difíciles, nos agarró en un período bastante esquivo porque se nos fueron jugadores durante el campeonato, ya no podíamos incorporar y lo sentimos bastante, pero más o menos la línea de juego se mantuvo, los resultados no fueron los deseados, pero de lo malo siempre hay cosas buenas: se le dio la oportunidad a varios jugadores del club que lo hicieron de gran manera y que hoy en día lo estamos viendo como los primeros refuerzos para el 2022”, destacó.

Luego se refirió a Federico Martínez y la circunstancia en que se produjo su salida al León de México. “Era el momento indicado para que diera el salto porque él lo estaba esperando, tuvo un año con participación en selección. En lo personal muy contento porque se lo merecía y la peleó”.

Al ser consultado acerca de si es posible suplir a un jugador que anotó 14 goles en el año con la camiseta negriazul, el exarquero respondió: “Es que ningún jugador es igual a otro. Es un jugador importantísimo, habrá que ver un jugador con el mismo puesto, pero va a tener diferentes características y el equipo va a tener que acomodarse a eso”. En este sentido, agregó que están en la búsqueda del reemplazante y que “a veces los huecos que pueden dejar los jugadores que se van no condicen con el momento de los juveniles, que de repente se sobreponen en algunas posiciones”.

Aún así, afirmó que en principio van a tener la chance de seguir en Primera los juveniles que terminaron jugando y varios más que serán evaluados para ver si es necesario reforzar o no en ese sector del campo.

Tras ser consultado sobre la posibilidad de que interese el nombre de Gonzalo Bergessio en el club, Bava acotó: “No hemos hablado de nombres todavía, sí de posiciones, obviamente es un jugador importante en su puesto y en el país se adaptó muy bien, es un detalle importante porque no cualquier extranjero viene y se adapta como lo hizo él”. Por último elogió la capacidad física del exdelantero del tricolor.