El duro momento que pasó el defensa que falló en la final de Copa América: "Quedé mal de la cabeza y fui en busca de un psicólogo" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Copa América de Brasil 2021 quedará marcada en el recuerdo de los argentinos y de muchos futboleros ya que fue el primer título oficial de Lionel Messi en la Albiceleste. También quedará marcado para un futbolista norteño, pero de la manera menos esperada.

La referencia es para Renan Lodi, lateral de Atlético de Madrid y compañero de José María Giménez y Luis Suárez. Él fue quien falló en el corte de una pelota que terminó en los pies de Ángel Di María que puso el único tanto del juego.

Lo cierto es que la situación no cayó nada bien para el futbolista que salió cuando iban 75' de juego de la gran final donde Brasil se midió precisamente con Argentina.

"Fue todo muy duro. Lloré bastante. Me quedé mal de la cabeza y fui en busca de un psicólogo y todo porque era bien difícil. Bajé mi nivel también en mi club y me afectó bastante", contó en diálogo con TNT Sports Brasil.

"Ocurrió ese problema en la selección y me dije: necesito colocar mi cabeza en orden. No era depresión, pero iba camino del entrenamiento en Atlético de Madrid y me quería volver; salía a jugar y quería salir rápido del partido. Fue difícil", agregó el futbolista que llegó a Europa desde Athletico Paranaense.

"Pensé en llamar al psicólogo, necesitaba desahogarme, comunicar todo lo que estoy sintiendo. Al hacerlo, me quité ese peso de encima y me dejó más fuerte. Hoy continúo trabajando con él", sostuvo quien también dejó en claro que fue una etapa superada y que hoy se enfoca en lo que vendrá.

Cabe recordar que Di María, en diálogo con el programa Líbero de TyC Sports había confesado que sabía una falencia del lateral por la charla que mantuvo con Ángel Correa, jugador del Atlético.

"Angelito Correa es compañero del lateral de Brasil (Lodi) y me había dicho que no jugaba mucho en Atlético de Madrid porque tenía problemas a la hora de retroceder y le costaba la espalda. Eso se lo comenté a De Paul y le dije que la que tuviera para meter que lo hiciera. Por suerte la primera que me metió fue adentro", sostuvo el Fideo.