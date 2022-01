Diego Godín: "Lo que tenemos que lograr es el resultado; es una final y las finales se ganan"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Godín brindó una conferencia de prensa en la previa del partido de este jueves entre Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias de Qatar 2022 , que se jugará a partir de las 19:00 horas en el Estadio La Nueva Olla de Asunción.

Al ser consultado acerca de si se imagina jugando con una línea de cinco, dijo: "Nos imaginamos jugando con cualquier sistema, lo hemos hecho antes. El Tornado ya ha dicho que lo importante no es el sistema, sino adaptarse a la situación", inició.

Sobre el cambio de equipo y la intermitencia en cuanto a minutos jugados en el último mes, dijo: “La verdad es que estuve años en el fútbol europeo. Ahora me cambié al fútbol brasileño, me sorprendió mucho el nivel de infraestructura y los recursos humanos están al nivel de los mejores equipos europeos”.

Al referirse en específico al tiempo sin jugar que lleva comentó: "En el impasse después de que decidí dejar Cagliari, me tomé el tiempo y estuve evaluando varias opciones y convencido de lo que estaba haciendo; aquí en Uruguay no paré de entrenar y ya cuando me integré al club (Atlético Mineiro) estaban en pretemporada . Es cierto que hace un mes no tenía partidos oficiales, es una situación como la que viven tantos compañeros, excepto los de Europa. Estoy adaptado a la situación, contento e ilusionado con este nuevo reto".

Por otro lado, el exdefensor del Cagliari describió su rol en la plantilla de la Celeste: "Estamos en una situación crítica porque tenemos que lograr resultados, no cambiará mi rol ni mi forma de ser y seguiré empujando como siempre".

Sobre si la situación límite en la selección, que necesita sumar de a tres para estar más cerca de Catar, puede generar una motivación extra, Godín dijo: "La motivación de estar en la selección siempre está ahí, es un orgullo, te exige o te empuja a dar algo más porque el margen de error cada vez es menor, intentaremos dar el máximo como siempre lo hemos dado, con más tensión y atención”.

Sobre el cambio de dirección técnica, dijo: "Siempre que hay un cambio hay un punto de inflexión en cualquier área de la vida; lamentablemente, en Cagliari lo viví esto: a veces cambiábamos de entrenador y a la semana siguiente ganábamos, aunque seguíamos siendo los mismos".

En último término el capitán celeste habló acerca de la salida de Óscar Tabárez: "También me gustaría reflexionar porque se ha hablado mucho, llevamos muchos años y también para hacerse cargo del momento, de la responsabilidad, yo como capitán soy tan o más responsable de la situación que Óscar Tabárez, obviamente no se cambia a 22 o 23 jugadores cuando no se consiguen los resultados. Vino otro entrenador, pero seguimos metidos como lo estábamos con el maestro y seguimos igual de responsables", expresó Godín.

En otro orden envió un mensaje de motivación al pueblo Celeste: "Que esperen que nos entreguemos al máximo, en eso la gente no debe dudar, venimos con la mayor ilusión del mundo, yo que soy el más grande del grupo les puedo asegurar que vengo con más ganas, responsabilidad y sentido de pertenencia".

De todas formas, se refirió a qué es lo más importante para Uruguay en este momento: "Hay una idea nueva, con otro entrenador y otro plan, a veces con poco tiempo de trabajo es difícil ver cambios, eso lleva tiempo, trabajo, sí hay mucha dedicación, motivación. "Lo que tenemos que lograr es el resultado, ahora mismo es lo más importante. Es una final, y en las finales lo más importante no es jugar bien o lindo; las finales se ganan. Intentaremos llevar a cabo la idea del Tornado, pero lo más importante es

ganar", finalizó.