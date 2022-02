Diego Forlán vuelve a jugar al fútbol: dónde lo hará y cómo lo convencieron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego Forlán vuelve al ruedo y lo hará con un gerenciamiento en el Durazno Fútbol Club, institución que competirá en la Segunda División Amateur, pero además, confirmó que volverá a jugar al fútbol.

Cachavacha no se ponía los cortos desde su despedida, pero antes de fin de año comenzó a gestar su regreso a las canchas y en 2022 fichará en Old Boys, club que milita en la Liga Universitaria de Deportes.

“Desde mi despedida no había jugado más salvo con mis hijos un rato. Me invitaron a un torneo interno y en los primeros partidos la pasé mal, pero me encanta. Uno adentro de la cancha sabe lo que tiene que hacer, pero no voy a pretender ser el de antes aunque sí pretendo sentirme cómodo porque hay cierta exigencia que empieza a forzar músculos que hacía tiempo no forzaba”, le contó Forlán al programa “100% Deporte” (Sport 890).

Sebastián Mera, delegado institucional de Old Boys, habló con Ovación y contó cómo fue que Diego Forlán se fue uniendo al club para terminar sellando su incorporación al equipo azulgrana en el que vestirá la camiseta del equipo Más 40 que este año hará su estreno en el torneo de fútbol de la Liga Universitaria.

Uno de los grandes responsables de la llegada de Forlán al azulgrana fue Iñaki Abadie, comunicador y amigo de Cachavacha que lo invitó a sumarse a su equipo.

“Lo invitaron a jugar el torneo interno del club, el que se hace en diciembre con exalumnos, socios y allegados. La esposa de Diego jugó en Old Girls al hockey, los hijos vienen al British y él tiene varios amigos en el club que lo invitaron a jugar”, contó Sebastián.

Diego Forlán en la presentación de Durazno FC. Foto: Prensa Durazno FC.

El equipo en el que jugó Forlán el torneo interno se llama Barking —el certamen se juega con nombres de equipos afiliados a la Liga Inglesa— y es la base del plantel que este año será el de la categoría Más 40 que competirá en la Liga Universitaria.

“Diego se sumó a ese equipo y la verdad que lo veíamos como uno más. Si bien ya conocía a algunos, pegó buena onda con todos, se empezó a quedar a los terceros tiempos y lo fueron manijeando para que se sumara al plantel de este año”, dijo Mera.

Lo cierto es que tanto le insistieron a Forlán durante las tres semanas de ese torneo que jugó que Diego terminó aceptando la propuesta y jugará en el equipo que será dirigido por Emilio Seizer.

¿De qué va a jugar Forlán en la Liga Universitaria? Cachavacha explicó en charla con “100% Deporte” (Sport 890) que “siempre hablamos con el técnico y me pongo libre por ahí detrás de uno o dos delanteros. Juego libre, donde terminaba jugando en mis últimos tiempos en la selección. Voy por afuera, por adentro, por todos lados porque a veces me marcan a mí y también retrocedo un poco para que suban los volantes”.

Lo cierto es que con 42 años y luego de haberse retirado de la actividad profesional 40, Diego Forlán volverá a jugar al fútbol y lo hará vistiendo la camiseta de la categoría Más 40 de la Liga Universitaria de Deportes los sábados de mañana. La pelota estará muy feliz.