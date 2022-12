Dibu Martínez tras ganar el Mundial: de la autocrítica repentina al polémico festejo con el guante de oro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El arquero de la selección Argentina Emiliano "Dibu" Martínez aseguró, minutos después de coronarse campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022, que "sufrir era el destino".

"Lo teníamos controlado y dos tiros de mierda de vuelta y nos empatan el partido. Dijimos que era el destino sufrir. Nos ponemos 3-2, nos cobran otro penal, lo meten, casi nos meten dos goles, gracias a Dios saqué ese pie", dijo a la Televisión Pública (Argentina).

También habló sobre la tanda de penales y resaltó que allí hizo lo suyo. "Viví los penales tranquilo. Otra vez me patearon tres veces y me hicieron tres goles. Pero creo que después hice todo bien", resaltó.



Finalmente, remarcó que no puede haber un Mundial "que haya soñado tanto" como el que se dio y le dedicó el título a su familia tras recordar que el salió "de un lugar muy humilde".

Argentina logró este domingo su tercer título mundial después de ganar a Francia por 4-2 en los penales, después de igualar 3-3 en los 120 minutos de juego.

Después de las declaraciones en las que se quebró y dejó alguna lágrima, el Dibu, fiel a su estilo, levantó la el guante de oro y no pasó desapercibido con su polémico festejo.