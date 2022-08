El diálogo entre Matonte y Cunha que llevó a anular el gol de Estudiantes ante Paranaense

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A los 19 minutos del segundo tiempo, Luciano Lollo convirtió el gol que le daba la clasificación a Estudiantes de La Plata a las semifinales de la Copa Libertadores. Los hinchas deliraron, pero el árbitro uruguayo Andrés Matonte resolvió anularlo por posición adelantada del paraguayo Jorge Morel. Sin embargo, el número 5 del Pincha nunca toca la pelota. Lo que debía juzgarse era si interfería o no en la visión de Bento, arquero del Athletico Paranaense.

¿Offside o no? ¿Qué te parece? Esto NO fue gol de Estudiantes en la #Libertadores.pic.twitter.com/2wkydoNG2c — SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2022

Para Andrés Cunha, asistente principal de VAR, la conquista era lícita porque el jugador de Estudiantes no impide que el arquero realice cualquier movimiento defensivo. Por eso, recomendó a Matonte hacer un chequeo al pie del campo. Después de revisar la jugada, el árbitro principal mantuvo su determinación. Y el gol no subió al marcador. Con otra jugada polémica y ya sobre el final del partido, Estudiantes quedaría eliminado del máximo torneo continental de clubes.

¡EL GOL DE LA CLASIFICACIÓN! Vitor Roque le dio la victoria agónica a Paranaense ante Estudiantes en la #Libertadores. pic.twitter.com/LRw86qW6jO — SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2022

A continuación, el diálogo entre los árbitros de VAR y Matonte, el árbitro principal.

- Cunha: Posible fuera de juego.



- Matonte: Interfiere



- Cunha: ¿Cobró? Va a cobrar offside. Vamos. Seguimos ahí.



- Gustavo Tejera (asistente de Cunha): El número 5 en el tiro del gol está en fuera de juego.



- Cunha: Ahí, en este tiro quiero ver la posición del 5 (Morel), en una cámara detrás del arco o adentro del arco. ¿Puede ser adentro del arco? Dale.



(Después de ver la repetición)

- Cunha: El jugador está por delante de la visión del golero. Creo que no lo tapa para la acción defensiva. Pero el balón pasa por detrás. Tenemos otra cámara. El balón pasa entre el jugador y el guardameta, ¿verdad? Pero al guardameta no le impide hacer el movimiento.



"¿Qué cobrás?". “Nos estamos jugando la vida". "Están chequeando", se escucha de fondo. Es el diálogo entre Matonte y los futbolistas de Estudiantes, que quieren que el gol se convalide.



- Tejera: La clave es si le causa un impacto.



- Cunha: Impacta porque está por delante.



(Cambian la cámara)



- Cunha: Ahí...a ver esa. Esa es la mejor, ¿no? Hay un momento le tapa la visión y está por delante. La decisión de cancha fue un fuera de juego.

- Tejera: ¿Le causa un impacto?



- Cunha: Para mí, el guardameta (Bento) siempre ve el balón, salvo en un momento, y no le impide el movimiento de tirarse.



- Tejera: Cuando sale el balón no está por delante del golero. El que está tapando la visión del golero es el compañero (Fernandinho) en todo caso).



- Cunha: Estoy de acuerdo. Él (Morel) no hace un movimiento hacia el balón.



- Tejera: Que la venga a evaluar.

- Cunha (a Matonte, el árbitro principal): Andrés, te recomiendo un OFR ("On field review", en inglés, revisión a pie de campo) para que evalúes si hay interferencia o no del jugador que está en posición de fuera de juego.



Matonte hace la señal del VAR y se dirige a la cabina montada en el campo de juego.



- Cunha: Vamos a mostrarle primero la (cámara) de atrás del arco. ¿Estás, Andrés?



- Matonte: Sí.



- Cunha: Después te muestro la posición, pero ahí te muestro el movimiento del jugador (Morel) después del cabezazo.



- Matonte: Sí. Bien. La posición, ahora (a Cunha).

- Cunha: Ahora voy a la posición.



Se escucha la voz de Zielinski de fondo: “El tipo no participa. ¡Díganle!”.



- Cunha: Está en posición de fuera de juego.



- Matonte: Dame la otra (cámara), la anterior.



- Cunha: ¿La de adentro de arco?



- Matonte: Perfecto. Largala.



- Cunha: Hacele looping (mostrarla varias veces).



- Matonte: Veo que el delantero, el número 5 (Morel) hace un movimiento, tiene proximidad con el golero y es justo por donde pasa el balón. Voy a mantener la decisión del fuera de juego.



- Cunha: Ok, Andrés. Ok.



Y Matonte hace la señal de tiro libre indirecto en favor de Paranaense por offside.