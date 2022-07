¿Cuánto debió pasar para que Sergio Rochet sufriera más de un gol a nivel local?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de que Plaza Colonia le cortara la extensa racha que acumulaba y que lo dejó a un paso de ser el arquero del fútbol uruguayo con más minutos sin recibir goles, Sergio Rochet acumuló cuatro juegos sin recibir tantos.

Los evitó ante Cerro Largo y lo propio hizo ante Cerrito, Boston River y Liverpool teniendo además en cada uno de esos partidos grandes actuaciones que le valieron destacar.

Ante Deportivo Maldonado no pudo repetir la historia porque Maximiliano Cantera lo batió de tiro libre y le cortó esa racha que sumaba a nivel local en los últimos juegos del Intermedio.

Pero no fue solo uno, sino dos los goles que marcó Cantera. Sufrir más de un gol no es algo habitual para Sergio Rochet que de hecho hacía cuatro meses que no lo sufría ya que la última vez fue el 20 de marzo de este año.

Wanderers, en el Parque Viera, le anotó dos tantos en los que el 2-2 de aquella jornada donde Franco Fagúndez salvó la unidad para los tricolores que habían comenzado ganando por gol de Alex Castro.