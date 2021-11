La furia de Cristiano Ronaldo en el vestuario que marcó el fin de su etapa en Juventus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cristiano Ronaldo llegó a Juventus en 2018 con cinco Champions League ganadas, cuatro de ellas entre 2014 y 2018 con Real Madrid. Su diferencia con Florentino Pérez lo llevaron a dejar la disciplina madridista precisamente luego de lograr tres títulos europeos consecutivos.

Juventus lo quería para concretar su sueño de volver a levantar la orejona, esa de la que había estado tan cerca en los últimos años sin poder abrazarla. Sin embargo, las cosas no salieron como fueron planeadas y Cristiano se terminó marchando muy ofuscado y hasta frustrado.

La gota que derramó el vaso fue la eliminación en octavos de final en marzo de este año ante Porto. Y así quedó reflejado en la revelación del video de lo ocurrido durante el entretiempo de uno de esos partidos (no se especifica si el del 3-2 en casa de la ida o el 1-2 de la vuelta) en el documental Juventus All or Nothing (Prime Video). Allí un CR7 muy ofuscado le recrimina a sus compañeros que están jugando "nada" y deja en claro que no es algo circunstancial, porque expresa: "¡Jugamos una mierda siempre!".

Mantiene un diálogo que se transformó en discusión con su gran amigo colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien intentó calmarlo sin lograrlo. Todo se cortó cuando intervino el técnico Andrea Pirlo. "¡Basta, vamos! Basta Cri. Basta Juan".



El diálogo entre Cristiano y Cuadrado fue el siguiente:

- ¡Qué mierda! No jugamos nada. ¡Nada, nada!

- Tranquilo (Cuadrado intenta calmarlo poniéndole una mano en el hombro)

- ¡Mierda! ¡Jugamos una mierda siempre!

- Tienes que ser un ejemplo para todos

- ¡Yo también me incluyo! No estamos jugando nada. Hay que decir la verdad. ¡Es un partido de Champions! ¡Hay que tener personalidad!