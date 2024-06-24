Copa América 2024 en vivo: Uruguay viajó a Nueva Jersey de cara al segundo partido del grupo ante Bolivia

Enviados a Miami - Estados Unidos

Uruguay debutó con victoria en la Copa América por 3-1 ante Panamá en el Hard Rock Stadium de Miami y de esta manera comenzó con el pie derecho su andar por el certamen continental.

Pero la competencia no da descanso y la Celeste ya se apronta para el segundo partido que le implica un viaje rumbo a Nueva Jersey que se dio sobre la tarde de este lunes, pensando en el partido ante Bolivia.

El plantel de Marcelo Bielsa entrenó en el inicio de la semana en dos grupos. Los de más minutos hicieron trabajos regenerativos, mientras que los que no tuvieron actividad se movieron en cancha.