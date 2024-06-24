Copa América 2024 en vivo: Uruguay viajó a Nueva Jersey de cara al segundo partido del grupo ante Bolivia

Enviados a Miami - Estados Unidos
Uruguay debutó con victoria en la Copa América por 3-1 ante Panamá en el Hard Rock Stadium de Miami y de esta manera comenzó con el pie derecho su andar por el certamen continental.
Pero la competencia no da descanso y la Celeste ya se apronta para el segundo partido que le implica un viaje rumbo a Nueva Jersey que se dio sobre la tarde de este lunes, pensando en el partido ante Bolivia.
El plantel de Marcelo Bielsa entrenó en el inicio de la semana en dos grupos. Los de más minutos hicieron trabajos regenerativos, mientras que los que no tuvieron actividad se movieron en cancha.
Uruguay llegó a Nueva Jersey y ya apronta la segunda fecha
Luego de una demora por tormenta, el plantel de Marcelo Bielsa emprendió el viaje desde Miami hasta Nueva Jersey para asumir el segundo compromiso de la fase de grupos al enfrentar a Bolivia y así se vivió el trayecto.
La Celeste rumbo a Nueva Jersey pensando en Bolivia
El plantel de Marcelo Bielsa partió desde Miami hacia Nueva Jersey para enfrentar el próximo jueves (22:00) a Bolivia por la segunda fecha de la Copa América.
¿Qué dijo la prensa internacional del debut de Uruguay?
Distintos medios del mundo se hicieron eco del debut de la Celeste en la Copa América que se saldó con victoria por 3-1 ante Panamá en Miami. Opiniones diversas, donde Federico Valverde recibió un particular elogio.
El futbolista que acompañó a Uruguay en Miami
Luego de disputar unos minutos en el partido entre Progreso y Peñarol, Ignacio Sosa viajó a Estados Unidos para seguir desde el Hard Rock Stadium el debut de Uruguay en Copa América.
Manuel Ugarte: "Lo más importante es que generamos chances"
El mediocampista del PSG fue una de las figuras de Uruguay en el debut ante Panamá y tras el juego habló sobre lo que sintió respecto al juego que además fue su primer duelo por Copa América.
La razón por la que Ronald Araujo debió abandonar el campo
Cuando José María Giménez saltó a la cancha para jugar el segundo tiempo, todos asumimos que Ronald Araujo se marchó por lesión, aunque el zaguero del Barcelona dio a conocer la verdadera razón tras el partido: "Me bajó la presión cuando llegué al vestuario y el doctor me dio un poco de agua, por eso no pude seguir. Casi me desmayo".
Tras el debut, ¿ya te animás a decir dónde terminará Uruguay?
Jugá con el pronóstico de Ovación, definí cómo terminará cada grupo de Copa América y quién será el campeón de la competencia continental, haciendo click aquí.
Núñez-De la Cruz, un tándem que le da rédito a Bielsa
Desde que llegó el entrenador el artiguense se convirtió en el goleador de la Celeste y el mediocampista uno de los futbolistas que más asistencias dio, incluso fue uno de los que cambió el partido ante Panamá con su ingreso.
Los hinchas vibraron con el triunfo de la Celeste
Tras el encuentro, los fanáticos de Uruguay se detuvieron ante la cámara de Ovación para dar sus impresiones de lo que fue el triunfo de la Celeste ante Panamá.
¿Cómo sigue el camino de Uruguay en la Copa América?
Lo primero que hay que remarcar es que la Celeste viaja este mismo lunes, sobre las 18:00 (hora de Uruguay), rumbo a Nueva Jersey donde se alojará en el hotel Archer Florham y trabajará en el centro de entrenamiento Pingry School de cara al partido frente a Bolivia del próximo jueves a las 22:00 en el MetLife Stadium.
Para vos, ¿quién fue el mejor del triunfo de Uruguay?
Queremos conocer tu opinión de lo que dejó el partido de la Celeste ante Panamá y por eso te invitamos, haciendo click aquí, a que puntúes la actuación de cada uno de los futbolistas de Uruguay en su estreno en la Copa América.
Ugarte fue la figura de Uruguay, pero estuvo bien acompañado
El golazo de Maximiliano Araújo, la entrega de Darwin Núñez y el gran ingreso de Nicolás de la Cruz fue el complemento ideal para un Manuel Ugarte que fue el más destacado: repasá el uno por uno de Ovación.
¡Buenos y celestes días para todos!
Uruguay se estrenó con victoria en la Copa América tras superar 3-1 a Panamá en el debut del plantel de Marcelo Bielsa y así lo vivió Ovación desde las tribunas del Hard Rock Stadium.