Compraron entradas para alentar a Uruguay ante Portugal y los estafaron, pero la historia tuvo un final feliz

Valeria, uruguaya radicada en Playa del Carmen, se vino hasta Doha para alentar a la selección de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 y también para ver otros partidos junto a su hijo de 17 años.

Con entradas agotadas en casi todos los encuentros, Valeria accedió a un revendedor por intermedio de un grupo de mexicanos. Compró dos entradas para el debut con Corea del Sur y pudo asistir sin problemas, pero los inconvenientes surgieron cuando quiso conseguir boletos para el segundo choque ante Portugal.

"Llegué y no conseguía entradas para mí y para mi hijo. En los portales de la FIFA ya no hay más. Le compré dos por separado para el primero, me las pasó a mi cuenta de Hayya y quedó; pero para el otro partido me lo pasó con su mail y contraseña y ahí quedó en mi cuenta de la FIFA. Sin embargo cuando llegué al partido, ya no no existían", contó a Ovación.

Valeria había pactado el encuentro con este revendedor en un hotel de Doha donde le pagó en efectivo. En total le dio US$ 350 por tres entradas para Portugal-Uruguay, Países Bajos-Qatar y Croacia-Bélgica.

Hinchas de Uruguay en el partido ante Portugal en el Mundial de Qatar 2022. Foto: Nicolás Pereyra

Cuando llegó al Lusail Stadium se encontró con la sorpresa de que sus entradas no estaban. Angustiada comentó su situación en un grupo de WhatsApp de uruguayos en Qatar y las historia tuvo final feliz: "Al final, un chico del grupo uruguayo que estaba adentro leyó mis mensajes y me pasó la foto de unas entradas que le sobraban y entramos".

Valeria alerta que hay muchas estafas de este tipo en el Mundial debido a que en los portales de la FIFA ya no quedan entradas. No piensa denunciar al hombre que la estafó: "Podría pedir las cámaras del hotel, debe estar registrado, pero la verdad ya fue. Es algo que no se debería hacer, pero muchos revenden acá".

Valeria tiene entradas para el partido entre Uruguay y Ghana del próximo viernes, donde la Celeste buscará la clasificación a los octavos de final. La selección tiene que ganar y esperar que Corea no supere a Portugal.

Lo que esta uruguaya tiene claro es que no volverá a confiar en los revendedores. "No compro más así", remarcó.