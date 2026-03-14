Como Donald Trump: el árbitro Paul Tierney quedó enganchado en la arenga previa del Chelsea, miralo

Los jugadores del Chelsea realizaron su habitual charla antes del encuentro contra el Newcastle, en Stamford Bridge, con el árbitro, Paul Tierney, en el medio de los Blues, que se juntaron en el centro del campo para la arenga previa a un partido clave, pensando en la clasificación a la UEFA Champions League 2026-27.

Fue una de las imágenes de la jornada en la Premier League. Los once hombres del cuadro londinense se concentraron en el centro del campo, como siempre antes de cada partido, y se abrazaron unos a otros. Los jugadores se reunieron al rededor del árbitro que no se quiso dejar su posición junto al balón, en una situación inédita. Algún intercambio de miradas existió con Cole Palmer, pero el resto ni se inmutó de la presencia del árbitro.

Los asistentes llegaron a retirarse a tiempo, pero quien encabezó el cuerpo arbitral, quedó enganchado, como Donald Trump en la recordada premiación del Mundial de Clubes 2025, ante Paris Saint-Germain.

El festejo de los jugadores del Chelsea tras la consagración en el Mundial de Clubes 2025. Foto: AFP.

El DT Liam Rosenior se refirió al hecho, justificando: “Mis jugadores tomaron la decisión de agruparse alrededor del balón para mostrar unidad, no es mi decisión”, y criticó la postura de Tierney: “Estoy decepcionado con el árbitro”. “No hay nada irrespetuoso en ello”, concluyó

En cancha el Newcastle se terminó imponiendo, pese unos primeros 15 minutos avasallantes del equipo londinense, que generó cuatro situaciones claras. Valentino Livramento fue quien rompió la tendencia, con un pase tremendo entre líneas a Joe Willock, que aprovechó a un Reece James adelantado en la línea de cuatro y generó un dos contra Robert Sánchez, que no pudo hacer nada ante el pase a Anthony Gordon, que a arco vacío empujó para anotar el único tanto del juego, a los 17'.

¡PERO SALÍ DE AHÍ, MAESTRO! Tierney, árbitro del partido entre Chelsea y Newcastle en la #PREMIERxESPN, se quedó en el medio de la charla previa motivacional de los Blues en medio del campo de juego.



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De esta manera, las Urracas empujan buscando zona de copas, quedando solo a dos puntos de Brentford, que tiene un partido menos, mientras que Chelsea, en el quinto lugar, que seguramente de boleto a Champions, dejó pasar la chance de superar a Liverpool, que con el mismo puntaje, enfrentará el domingo a Tottenham.

Ambos jugarán ahora en Champions, Newcastle visitando al Barcelona, tras empatar 1-1 la ida; y Chelsea como local ante el Paris Saint-Germain, tras caer 5-2 en el primer juego.

Triunfo, récord y... ¿Premier?

Arsenal fue el gran ganador de la jornada. Los Gunners volvieron a ganar en la hora, para estirar la ventaja con el Manchester City, que empató 1-1 ante West Ham. El equipo de Mikel Arteta, ganó agónicamente con un gol de Viktor Gyökeres al 89', mientras que el segundo llegó en el tiempo adicional, y fue un tanto récord.

Jordan Pickford fue a área contraria a buscar la heróica y el juvenil Max Dowman, con apenas 16 años y 76 días, anotó tras una larga corrida. El jugador del equipo londinense se convirtió de esta manera, en el más joven en anotar en Premier League.