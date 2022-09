Champions League, capítulo dos: días, hora y dónde ver una fecha con duelo uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre martes y miércoles se disputará la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Lo hará con choques de nivel, mucha presencia uruguaya y a su vez un duelo entre futbolistas celestes.

Esta última referencia es para el juego entre Sporting de Lisboa (Franco Israel, Sebastián Coates y Manuel Ugarte) y Tottenham (Rodrigo Bentancur) que se disputará en territorio portugués.

Pero no será el único duelo interesante ya que Liverpool (Darwin Núñez) se cruza con Ajax, Bayern Munich recibe a Barcelona (Ronald Araujo) y Manchester City será local ante Borussia Dortmund.

Así se disputa la segunda fecha de Champions: