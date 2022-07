Cavani: "Quiero llegar bien donde me toque jugar porque será la preparación al Mundial"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Al igual que Luis Suárez, Edinson Cavani entrena por su cuenta a la espera de resolver su futuro que según expresó el propio jugador "está en la pelota de fútbol".

El Matador, al igual que lo hizo Ronald Araújo y que ahora hacen también Martín Cáceres y Matías Vecino, entrena en el Complejo Celeste con la intención de mantenerse en forma.

"Con la cabeza de prepararme bien porque quiero llegar bien donde me toque jugar y eso después será la preparación para lo que va a ser el Mundial que si Dios quiere podremos estar todos ahí", sostuvo en diálogo cono Telemundo (Canal 12).

Consultado sobre las lesiones que lo aquejaron durante buena parte de la temporada manifestó: "Pasaron esos momentos y acá estamos preparándonos y tratando de dar lo mejor para estar bien físicamente. Veremos qué sucede en estos días para adelante".

Si bien todavía no definió en qué equipo va a jugar remarcó: "Mi futuro está en la pelota de futbol y después no sé qué va a pasar, me tengo que preparar bien y es lo mas importante porque quiero estar bien físicamente para lo que viene".

Cavani confesó que el Mundial a fin de año es "un poco atípico y no estamos acostumbrados" y agregó: "veremos cómo se acomodan las cosa para que todo se puede organizar bien".