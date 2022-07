Cáceres y Vecino se sumaron a Cavani y entrenaron juntos en el Complejo Celeste

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A la espera de definir su futuro, Martín Cáceres y Matías Vecino se sumaron al salteño Edinson Cavani y entrenaron esta mañana en el Complejo Celeste de cara al Mundial de Qatar.



Los futbolistas, que siguen sin resolver su destino en Europa, forman parte del selecto grupo de jugadores de la selección uruguaya (junto a Luis Suárez) que permanecen libres y todavía están a la espera de firmar contrato con un nuevo club.

🔥 ¿𝐘 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐭𝐫𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞?



Lunes de entrenamiento en el Complejo para el ‘Pelado’, Edi y Mati.



🔜 @FIFAWorldCup #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/7NbuuHRyTw — Selección Uruguaya (@Uruguay) July 11, 2022

Luego de una temporada complicada en Cagliari y Levante, Cáceres aprovechó su vuelta al país para seguir en forma, pero también para descansar y salir de vacaciones. El zaguero estuvo en varias oportunidades en uno de los palcos del Gran Parque Central y luego viajó a Puerto Rico para disfrutar de las playas, según mostró en sus redes sociales.

Vecino, de 30 años, quedó libre del Inter luego de cinco temporadas y sigue en busca de continuar en Europa. Los rumores lo han vinculado con distintos equipos de Italia e incluso de Inglaterra y Francia.



Este lunes Cavani publicó un video corriendo en el Complejo, vestido con ropa de selección, y escribió: "Seguimos".



El Matador tiene como objetivo continuar un año más en el Viejo Continente para llegar de la mejor manera posible al Campeonato del Mundo.

Por otra parte, los casos de Lucas Torreira y Facundo Pellistri también son una interrogante que deberá resolverse antes del cierre del mercado.



El futbolista del Arsenal tiene contrato con el equipo por un año más, pero no está claro si será tenido en cuenta por el entrenador Mikel Arteta. Ante esa situación, reconoció que una de las posibilidades que maneja es la Roma. "Hablé hace un tiempo con Mourinho. Es un entrenador que admiro Es una chance que me seduce, pero no es fácil".

Para Pellistri, que volvió al Manchester United, la continuidad tampoco es garantía. Su prioridad es llegar al Mundial con rodaje, según dijo a Ovación: “Quiero tener la máxima continuidad de minutos para intentar llegar bien”.



“No busco una liga en especial. Es fácil decir ‘ganar minutos’, porque nadie te los promete y tenés que ganártelos. Es una búsqueda complicada, pero voy a tratar de encontrar la mejor opción para jugar, mostrarme y sentirme bien”, desarrolló.