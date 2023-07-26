Casey Phair hizo historia: la más joven en jugar un Mundial de fútbol femenino y primera multirracial de Corea

Casey Phair, jugadora de la Selección de Corea del Sur, se convirtió, con su debut ante Colombia, en la jugadora más joven de la historia en jugar una Copa del Mundo de fútbol femenino, con solo 16 años y 26 días.

“Estaba muy, muy nerviosa. Fue un momento aterrador, pero después de entrar y disputar las primeras pelotas, creo que simplemente me tranquilicé", confersó Phair al finalizar el partido.

La jugadora superó así a la nigeriana Ifeanyi Chiejine, que en 1999 debutó con 16 años y 34 días.

De todas maneras, no fue el único récord conseguido por la joven futbolista, sino que también se transformó en la primera jugadora multirracial de la historia de la selección surcoreana, ya sea en planteles masculinos o femeninos.

Phair, de padre estadounidense y madre surcoreana, nació en Asia, pero con menos de un mes viajó con su familia a Estados Unidos donde creció y se desarrolló en el fútbol, pero ante la posibilidad de defender a Corea del Sur no lo dudó y luego de jugar por la Sub 17, lo hizo ahora por la mayor.

La delantera entró al terreno de juego en el minuto 78 del partido donde Corea perdió ante Colombia en su primer encuentro del Mundial. La revancha la tendrá el próximo domingo 30 de julio cuando enfrente a Marruecos (01:30, hora de Uruguay).