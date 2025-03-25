Bolivia 0-0 Uruguay: la Celeste, tras un gran esfuerzo físico y la tarea de Rochet, sumó un punto en El Alto

Redacción El País

Se abrió la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con la presencia de Uruguay enfrentando a Bolivia en el Estadio Villa Ingenio de El Alto.

Los 4.150 metros sobre el nivel del mar en los que se encuentra el escenario presentaban una dificultad mayor para la Celeste que venía de caer con Argentina por 1-0, más allá de que la Verde también había perdido ante Perú por 3-1.

Finalmente, tras un importante esfuerzo físico y una gran tarea de Sergio Rochet, el equipo de Marcelo Bielsa rescató una unidad muy importante pensando en sus objetivos de clasificar al Mundial 2026.