Bolivia 0-0 Uruguay: la Celeste, tras un gran esfuerzo físico y la tarea de Rochet, sumó un punto en El Alto

Redacción El País
Se abrió la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con la presencia de Uruguay enfrentando a Bolivia en el Estadio Villa Ingenio de El Alto.
Los 4.150 metros sobre el nivel del mar en los que se encuentra el escenario presentaban una dificultad mayor para la Celeste que venía de caer con Argentina por 1-0, más allá de que la Verde también había perdido ante Perú por 3-1.
Finalmente, tras un importante esfuerzo físico y una gran tarea de Sergio Rochet, el equipo de Marcelo Bielsa rescató una unidad muy importante pensando en sus objetivos de clasificar al Mundial 2026.
90+6' | ¡Final del partido!
Uruguay rescató un empate muy importante frente a Bolivia en el Estadio Villa Ingenio de El Alto, sobre todo por el contexto de jugar a 4.150 metros sobre el nivel del mar, por la fecha 14 de las Eliminatorias.
88' | Lo tuvo Uruguay y casi lo hace Bolivia
En una jugada muy particular, la Celeste contó con dos o tres posibilidades claras de rematar, en la misma situación, pero no se cerró de la mejor manera y en el contragolpe, Gabriel Villamil mandó un centro rastrero y Carmelo Algarañaz no llegó por poco a definir.
¡LO QUE SE PERDIÓ BOLIVIA! 🇧🇴— DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) March 25, 2025
⚽️ Carmelo Algarañaz no llegó a empujarla abajo del arco.
▶️ La Verde y Uruguay igualan 0-0 por #EliminatoriasEnDSPORTS.
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80' | Bolivia va y Uruguay aguanta
La Verde también va sintiendo el aspecto físico, pero aprovecha que Uruguay se repliega para dominar la pelota. Le faltan ideas, pero busca meter pelotas en el área de Rochet que ha respondido con seguridad ante los ataques.
68' | Bolivia tuvo dos claras en un minuto
A poco más de 20 minutos para el final del partido, la Verde presiona sobre el arco de Sergio Rochet y uno de los remates se estrelló en el vertical izquierdo del guardameta. En el rebote, Villamil la tomó al borde del área y disparó cruzado, la pelota se fue apenas ancha.
¡EL PALO LE DIJO QUE NO A BOLIVIA! 🇧🇴— DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) March 25, 2025
⚽ Ramiro Vaca disparó desde afuera y la pelota se estrelló en el poste.
▶ La Verde y Uruguay igualan 0-0 por #EliminatoriasEnDSPORTS.
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62' | Ugarte probó desde lejos y provocó peligro
Pese a que el remate se fue apenas por encima del arco de Viscarra, fue la primera posibilidad clara de llegar al área rival en el complemento luego de una asistencia de Joaquín Piquerez y un remate de Manuel Ugarte que se fue cerca.
¡LO TUVO UGARTE! 🇺🇾— DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) March 25, 2025
⚽️ El mediocampista disparó desde afuera del área pero la pelota se fue por encima del travesaño.
▶️ Bolivia y La Celeste igualan 0-0 por #EliminatoriasEnDSPORTS.
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54' | El duelo Vaca-Rochet lo volvió a ganar el Chino
El mediocampista boliviano se hizo cargo de un tiro libre al borde del área, disparó al palo del arquero y Rochet voló para mandarla al tiro de esquina.
45' | La Celeste salió al complemento con tres cambios
Para el inicio del segundo tiempo, Marcelo Bielsa hizo tres variantes porque ingresaron Federico Valverde, Facundo Pellistri y Darwin Núñez en lugar de Cristian Olivera, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya juegan el complemento en el Estadio Villa Ingenio de El Alto, Bolivia y Uruguay en un encuentro donde es empate sin goles por la fecha 14 de Eliminatorias.
45+3' | ¡Final del primer tiempo!
En El Alto se terminó la primera parte del encuentro por Eliminatorias donde Bolivia y Uruguay empatan sin goles por la fecha 14.
35' | La altura empieza a hacer mella en los jugadores celestes
Con el paso de los minutos, la postura de Uruguay fue de empezar a replegarse unos metros más atrás teniendo en cuenta el desgaste propio de los 4.150 metros sobre el nivel del mar. En ese contexto, la Verde empezó a dominar la pelota y a generar peligro y la Celeste a jugar lejos del arco de Viscarra.
24' | Rochet y una gran atajada para evitar el gol
Una pérdida de Uruguay en la mitad de la cancha, le dejó la pelota servida a Ramiro Vaca quien aprovechó la altura para sacar un zapatazo que provocó una enorme atajada del arquero celeste.
¡ATAJADÓN DE ROCHET! 🇺🇾🧤— DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) March 25, 2025
⚽️ El golero de Uruguay se lució ante el disparo de Ramiro Vaca.
▶️ Bolivia y La Celeste, al término del primer tiempo, igualan 0-0 por #EliminatoriasEnDSPORTS.
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18' | Lo tuvo Viñas, lo cerraron justo
Luego de una gran asistencia de Guillermo Varela, el que quedó mano a mano y en carrera fue Federico Viñas, se tomó un tiempo para acomodarse y disparar de zurda y eso permitió que un zaguero se recuperara y cierre justo.
12' | Bolivia contestó con su joyita
Todos esperaban el tiro libre al área, pero la selección boliviana sorprendió, y el ejecutante tocó corto con Miguel Terceros, la figura de Bolivia, que enganchó y remató a colocar y se fue apenas ancha.
¡TUVO EL PRIMERO BOLIVIA! 🇧🇴— DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) March 25, 2025
⚽️ Miguel Terceros remató cruzado pero la pelota se fue ancha.
▶️ El partido ante Uruguay está 0-0.
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9' | Kike Olivera forzó la primera chance
Uruguay ganó un tiro de esquina que lanzó de forma muy peligrosa Rodrigo Bentancur, encontró a Cristian Olivera que remató, pero se fue por encima del arco de la Verde.
5' | El inicio del partido es parejo y con poco ritmo
La Celeste, jugando de blanco con camiseta alternativa, empezó el partido jugando de igual a igual. Presionó la salida del rival, forzó errores, pero también mostró algunos signos de cómo afecta la altura. Lo positivo es que la pelota suele estar en el campo boliviano.
¡Comenzó el partido!
Ya juegan Bolivia y Uruguay en el Estadio Villa Ingenio de El Alto por la fecha 14 de las Eliminatorias y la Celeste busca volver a la victoria.
Bolivia 0-0 Uruguay
Hora: 17:00
Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Antel TV y AUF TV
Árbitros: Augusto Aragón; Christian Lescano, Dennys Guerrero; Guillermo Guerrero (Ecuador)
VAR: Carlos Orbe y Franklin Congo (Ecuador)
Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina (72' Yomar Rocha), Luis Haquín, Efraín Morales, José Sagredo (45' Roberto Fernández); Gabriel Villamil, Robson Matheus (45' Moisés Paniagua), Héctor Cuéllar (80' Lucas Chávez), Ramiro Vaca; Miguel Terceros, Víctor Abrego (62' Carmelo Algarañaz). DT: Óscar Villegas.
Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela (61' Nahitan Nández), José María Giménez, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera (55' Joaquín Piquerez); Cristian Olivera (45' Federico Valverde), Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas (45' Facundo Pellistri), Rodrigo Aguirre (45' Darwin Núñez). DT: Marcelo Bielsa.
Amarilla: Diego Medina (B); Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur (U).
Los planteles a la cancha del Villa Ingenio
Tanto los jugadores de Bolivia como los de Uruguay pasaron por el campo de juego para realizar los trabajos precompetitivos de cara al encuentro en El Alto.
¡Bolivia tiene el once confirmado!
Óscar Villegas también definió su equipo para medirse a la Celeste y buscando volver al triunfo en las Eliminatorias.
Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, José Sagredo, Gabriel Villamil; Ramiro Vaca, Robson Matheus, Efraín Morales, Héctor Cuéllar; Miguel Terceros, Víctor Abrego, es el equipo de la Verde.
Los tres futbolistas desafectados del partido ante Bolivia
Marcelo Bielsa viajó con 26 futbolistas a Bolivia por lo que era sabido que tres de ellos iban a quedar afuera del banco y finalmente fueron el defensa Santiago Bueno, el mediocampista Facundo Torres y el delantero Luciano Rodríguez.
¡Uruguay tiene once confirmado!
Marcelo Bielsa dio a conocer el once con el que saltará al campo de juego del Estadio Villa Ingenio para medirse con Bolivia por la fecha 14 de Eliminatorias.
Sergio Rochet; Guillermo Varela, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera; Cristian Olivera, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Rodrigo Aguirre es el once de la Celeste.
☑️ 𝙀𝙇 𝙊𝙉𝘾𝙀— Selección Uruguaya (@Uruguay) March 25, 2025
Confirmado el equipo que nos une para enfrentar a Bolivia en El Alto.
📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/k4D7bHGYN5
¿Cómo está la tabla de posiciones de Eliminatorias?
Previo a la disputa de la fecha 14 de las Eliminatorias, Uruguay comienza en la cuarta posición y en zona de clasificación directa.
La Celeste ya está en el Estadio Villa Ingenio
El plantel de Marcelo Bielsa ya dice presente en el Estadio Villa Ingenio de El Alto a más de 4.000 metros de altura de cara a la fecha 14 de las Eliminatorias donde Uruguay se mide con Bolivia.
4150 metros de altura pic.twitter.com/OTG0ibaPdP— Selección Uruguaya (@Uruguay) March 25, 2025
Augusto Aragón, el árbitro debutante en Eliminatorias
A sus 39 años, el ecuatoriano hace su estreno en Eliminatorias y en el marco del partido entre Bolivia y Uruguay. Estuvo presente en la Copa América, pero fue cuarto árbitro en los cuatro partidos en los que estuvo presente. Tiene experiencia en torneos sudamericanos de juveniles y Mundial Sub 17.
Christian Lescano y Dennys Guerrero son los asistentes, mientras que el cuarto árbitro Guillermo Guerrero. Carlos Orbe y Franklin Congo se encargarán del VAR.
¿Dónde se puede ver el partido entre Bolivia y Uruguay?
El encuentro será transmitido en vivo a través de DSports, DGO, AUF TV, Antel TV, cableoperadores del interior del país y también de Montevideo como FLOW, Nuevo Siglo, Montecable, TCC y Multi Señal, que también tienen sus plataformas digitales: MCGoLive, MSPlay, Flow App, Flow Box, NSNOW y TCC Vivo.
El plantel de Uruguay ya está en El Alto
La logística de Uruguay implicó que desde Montevideo partiera rumbo a Santa Cruz de la Sierra donde pernoctó el lunes. Este martes, emprendió el camino a El Alto y desde el aeropuerto partió directamente al Estadio Villa Ingenio.
Bueno, llegamos pic.twitter.com/kXsX4sQB9r— Selección Uruguaya (@Uruguay) March 25, 2025
La altura, el otro gran rival de la Celeste
El enfrentamiento entre Bolivia y Uruguay se llevará a cabo en el Estadio Municipal de El Alto, desde la hora 17:00, aunque hay otro hecho a destacar: los 4.150 metros de altura que hay en ese lugar. No será un elemento menor para la Celeste que dirige técnicamente Marcelo Bielsa.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Bolivia vs. Uruguay!
El Estadio Villa Ingenio de El Alto recibe el partido entre Bolivia y Uruguay por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y todos los detalles los tenés en Ovación.