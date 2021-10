Así se disputará la octava fecha del Torneo Clausura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este fin de semana comenzará la fecha que marcará la disputa de más de la mitad del Torneo Clausura. Cada punto es clave arriba y abajo y luego de la fecha entre semana se vienen tres días más de fútbol.

Peñarol abrirá la jornada visitando a Villa Española, mientras que el domingo Nacional recibirá a Villa Española en el Gran Parque Central. Plaza Colonia, líder de la Anual, se medirá con Cerro Largo en Tacuarembó.

Progreso-Sud América será el duelo clave en la zona baja de la tabla ya que ambos equipos ocupan puestos de descenso directo y se medirán en el Parque Paladino.

Así se jugará la octava fecha del Clausura

SÁBADO 23 DE OCTUBRE



- Villa Española vs. Peñarol (19:00) / Parque Viera. Árbitros: Antonio García; Horacio Ferreiro, Matías Rodríguez; Nicolás Vignolo. VAR: Gustavo Tejera y Mathías de Armas.



DOMINGO 24 DE OCTUBRE



- Deportivo Maldonado vs. Montevideo City Torque (10:15) / Domingo Burgueño Miguel. Árbitros: Diego Riveiro; Martín Soppi, Sebastián Silvera; Diego Dunajec. VAR: Jonathan Fuentes y Gustavo Tejera.



- Liverpool vs. Boston River (15:15) / Belvedere. Árbitros: Andrés Cunha; Carlos Barreiro, Heber Godoy; Santiago Motta.



- Cerrito vs. Wanderers (17:30) / Luis Franzini. Árbitros: Andrés Matonte; Nicolás Tarán, Héctor Portillo; Fernando Falce. VAR: Esteban Ostojich y Javier Burgos.



- Nacional vs. Rentistas (20:30) / Gran Parque Central. Árbitros: Leodán González; Agustín Berisso, Marcelo Alonso; Yimmi Álvarez. VAR: Daniel Fedorczuk y Mathías de Armas.



LUNES 25 DE OCTUBRE



- Progreso vs. Sud América (10:15) / Parque Paladino. Árbitros: Pablo Giménez; Mathías Muniz, Héctor Bergalo; Antonio García.



- Cerro Largo vs. Plaza Colonia (13:45) / Estadio Goyenola. Árbitros: Esteban Ostojich; Carlos Barreiro, Federico Piccardo; Javier Burgos



- River Plate vs. Fénix (16:00) / Parque Saroldi. Árbitros: Javier Feres; Alberto Píriz, Sebastián Schroeder; Daniel Rodríguez.