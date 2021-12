Así se define el Uruguayo: campeón del Clausura, Anual, clasificados a copas y el descenso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con seis partidos en simultáneo desde la hora 17:00, se disputa la última fecha del Torneo Clausura que permitirá conocer a su campeón, el ganador de la Anual, los clasificados a las copas y también el descenso.

16.21 Estos son los 11 de Wanderers El bohemio es el tercero en disputa. Necesita ganar, que Peñarol pierda y que no triunfe Nacional. Así, forzaría una final con el aurinegro.

16.19 Así está el Gran Parque Central El escenario tricolor presenta un piso espectacular y de a poco los hinchas tricolores comienzan a poblar las tribunas.

16.15 ¿La última camiseta del Chapa Blanco? Wanderers ya imprimió la casaca que utilizará esta tarde Sergio Blanco ante Fénix, en lo que puede ser su partido de despedida. El máximo goleador histórico del bohemio solo tendría una nueva chance de jugar si Wanderers clasifica a la definición del Uruguayo.

16.13 River Plate anuncia su formación Vuelve Salvador Ichazo al arco y en ofensiva estará Gonzalo "Chory" Castro junto a Thiago Borbas y Matías Arezo.

16.08 Nacional anunció su oncena con novedades Mario Risso entra a la zaga por el suspendido Polenta, Almeida se mantiene en el lateral zurdo y Trasante refuerza el medio para un 4-3-3.

16.02 Peñarol confirmado, con Laquintana de inicio El extremo jugará por la derecha, pasando Facundo Torres a ocupar el centro del ataque por detrás de Agustín Álvarez Martínez.

Así juega #Peñarol frente a Sud América, por la Fecha 15 del Torneo Clausura @CampeonatoAUF pic.twitter.com/Flg62XVXiL — PEÑAROL (@OficialCAP) December 4, 2021

La lucha por el título

En lo que tiene que ver con la lucha por el título, solo tres equipos tienen chance de campeonar: Peñarol (29 puntos), Nacional (27) y Wanderers (26). Si el aurinegro vence a Sud América, se quedará con el torneo y al mismo tiempo ganará la Tabla Anual. Es el único que depende de sí mismo.



El tricolor llega a esta jornada dos puntos por detrás de su tradicional rival en el Clausura y a uno en la Anual, por lo que debe ganar y esperar un traspié del aurinegro para meterse en la definición del Campeonato Uruguayo con Plaza Colonia.



Si Peñarol empata y Nacional vence a River Plate, los grandes del fútbol uruguayo quedarán igualados en el primer puesto del Clausura y esta tarde no habrá campeón porque el título se definirá el martes 7 de diciembre en el Estadio Centenario con una final única.



Wanderers, en tanto, chocará con Fénix en el Parque Viera y sabe que el único resultado que le sirve para seguir soñando es ganar, pero además, necesita otras dos combinaciones: que Peñarol pierda y Nacional no gane. Si eso se da, el bohemio igualará al carbonero en la cima de la tabla y estos dos equipos deberán jugar la final prevista para el martes 7 de diciembre.

El descenso

Hoy se definen dos descensos para conocer quién acompañará a Villa Española a la Segunda División. Progreso es el único que depende de sí mismo para no irse a la B. Boston River y Sud América necesitan ganar y otros resultados.



El Gaucho se quedará en Primera si le gana a Montevideo City Torque el partido que se disputará en el Centenario. Mejor chance que esa no hay. Pero también tiene otras, porque si empata y no obtienen la victoria Boston River ante Deportivo Maldonado y la IASA ante Peñarol, seguirá codeándose con los equipos de la A. En caso de perder, precisa que no ganen Boston y la IASA.



Boston River, por ejemplo, de la única manera que puede eludir el descenso es venciendo a Deportivo Maldonado en el Parque Artigas y Montevideo City Torque le gana a Progreso. Si empata, necesita que Progreso pierda y no gane Sud América, en ese caso va a un desempate con el Gaucho.



Para el Buzón la cosa es más complicada. Necesita ganarle a Peñarol en el Campeón del Siglo (único resultado que le sirve) y además esperar que no ganen ni Boston River ni Progreso.