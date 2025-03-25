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El País Ovación Fútbol

Argentina 4-1 Brasil: la albiceleste festejó la clasificación al Mundial con goleada incluida en el clásico

Los dirigidos por Lionel Scaloni asumieron el partido sabiendo que tenían asegurado su lugar en la Copa del Mundo y se impusieron de forma contundente a la Canarinha.

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Alexis Mac Allister festeja el tanto de Argentina frente a Brasil junto al resto de sus compañeros.
Alexis Mac Allister festeja el tanto de Argentina frente a Brasil junto al resto de sus compañeros.
Foto: AFP.

Redacción El País
De un lado Argentina y del otro Brasil. Nada más que agregar. Partidazo para darle fin a la fecha 14 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 al que la albiceleste llegó clasificada previo a la disputa del mismo.

La misma se consumó tras el empate de Uruguay frente a Bolivia en El Alto y se terminó de certificar con el contundente triunfo por 4-1 ante la Canarinha que sigue lejos de su nivel.

Antes de los 20', Argentina ya ganaba 2-0 por los goles de Julián Álvarez y Enzo Fernández. Matheus Cunha descontó, pero Alexis Mac Allister estiró la ventaja antes del descanso. En el complemento, sentenció la goleada Giuliano Simeone.

90+3' | ¡Final del partido!

Argentina goleó a Brasil en el Monumental de Buenos Aires por 4-1 gracias a los goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone. Matheus Cunha descontó para la Canarinha.

72' | ¡Gol de Argentina!

Giuliano Simeone entró y a los pocos minutos anotó su primer gol con la albiceleste para que el partido pase de triunfo a goleada.

60' | Argentina no acelera y Brasil no tiene cómo hacerlo

El equipo de Scaloni se siento cómodo con el marcador, sabiendo además que consiguió la clasificación al Mundial, mientras que a los de Dorival les cuesta mucho llegar al área de Emiliano Martínez.

¡Comenzó el segundo tiempo!

Sigue el fútbol en el Monumental donde Argentina se impone por 3-1 ante Brasil por la fecha 14 de las Eliminatorias.

Julián Álvarez encara con pelota en el partido entre Argentina y Brasil por las Eliminatorias.
Julián Álvarez encara con pelota en el partido entre Argentina y Brasil por las Eliminatorias.
Foto: AFP.

45+2' | ¡Final del primer tiempo!

En un primer tiempo muy goleado, Argentina se fue al descanso arriba en el marcador por 3-1 luego de los goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Descontó Matheus Cunha para la visita.

36' | ¡Gol de Argentina!

Un exquisito pase de Enzo Fernández para Alexis Mac Allister le permitió al hombre del Liverpool definir con clase por arriba del arquero Bento.

26' | ¡Gol de Brasil!

Cristian Romero se equivocó en la salida con pelota, Matheus Cunha la robó y no perdonó porque agarró mal parado a Emiliano Martínez y definió contra un palo para poner el descuento.

12' | ¡Gol de Argentina!

La Albiceleste arrancó con todo en el Monumental y luego de una gran jugada colectiva, Nahuel Molina habilitó a Enzo Fernández que tocó con el arco libre para duplicar la ventaja.

3' | ¡Gol de Argentina!

Una buena jugada colectiva terminó con asistencia de Thiago Almada y luego de pelearla dentro del área, Julián Álvarez quedó mano a mano con Bento al que venció con un toque suave.

¡Comenzó el partido!

Ya juegan Argentina y Brasil en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la fecha 14 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Argentina 4-1 Brasil:

Hora: 21:00
Árbitros: Andrés Rojas; Alexander Guzmán, Richard Ortiz; Carlos Betancur (Colombia)
VAR: John Perdomo y Leonard Mosquera (Colombia)

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico (75' Facundo Medina); Alexis Mac Allister (75' Nicolás Paz), Enzo Fernández, Leandro Paredes (82' Exequiel Palacios), Rodrigo de Paul; Thiago Almada (68' Giuliano Simeone), Julián Álvarez (82' Ángel Correa). DT: Lionel Scaloni.

Brasil: Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo (45' Leo Ortiz), Guilherme Arana; André (84' Éderson), Joelinton (45' Joelinton), Raphinha; Rodrygo (45' Endrick), Matheus Cunha (69' Savinho), Vinicius. DT: Dorival Junior.

Goles: 3' Julián Álvarez (A) / 1-0; 12' Enzo Fernández (A) / 2-0; 26' Matheus Cunha (B) / 2-1; 36' Alexis Mac Allister (A) / 3-1; 72' Giuliano Simeone (A) / 4-1.

Amarillas: Nicolás Tagliafico, Thiago Almada, Nicolás Otamendi, Rodrigo de Paul. Enzo Fernández (A); Raphinha, Murillo, André, Leo Ortiz, Endrick (B).

¡El once inicial de Brasil!

La Canarinha también cuenta con su equipo para visitar a Argentina y este es el once que eligió Dorival.

Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo, Guilherme Arana; André, Joelinton, Raphinha; Rodrygo, Matheus Cunha y Vinicius, es el equipo del Scratch.

¡Argentina tiene once confirmado!

El entrenador de la albiceleste eligió el once para recibir a Brasil en el marco de la fecha 14 de Eliminatorias.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul; Thiago Almada y Julián Álvarez, es el once albiceleste.

La albiceleste llega clasificada al encuentro

El equipo de Lionel Scaloni arriba a este encuentro sabiendo que ya está en el Mundial 2026 tras el empate entre Bolivia y Uruguay que le dio el puntillazo final a una tarea casi sellada desde hace varias fechas.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Argentina vs. Brasil!

El clásico de América tiene una nueva edición y el Monumental de Núñez recibe un partido que pinta para ser interesante por cómo se vivió en la previa y la forma en la que se disputan estos duelos históricos.

El Monumental de Núñez en Buenos Aires previo al partido entre Argentina y Brasil.
El Monumental de Núñez en Buenos Aires previo al partido entre Argentina y Brasil.
Foto: AFP.

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