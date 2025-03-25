Argentina 4-1 Brasil: la albiceleste festejó la clasificación al Mundial con goleada incluida en el clásico

Redacción El País

De un lado Argentina y del otro Brasil. Nada más que agregar. Partidazo para darle fin a la fecha 14 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 al que la albiceleste llegó clasificada previo a la disputa del mismo.

La misma se consumó tras el empate de Uruguay frente a Bolivia en El Alto y se terminó de certificar con el contundente triunfo por 4-1 ante la Canarinha que sigue lejos de su nivel.

Antes de los 20', Argentina ya ganaba 2-0 por los goles de Julián Álvarez y Enzo Fernández. Matheus Cunha descontó, pero Alexis Mac Allister estiró la ventaja antes del descanso. En el complemento, sentenció la goleada Giuliano Simeone.