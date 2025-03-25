Argentina 4-1 Brasil: la albiceleste festejó la clasificación al Mundial con goleada incluida en el clásico

Redacción El País
De un lado Argentina y del otro Brasil. Nada más que agregar. Partidazo para darle fin a la fecha 14 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 al que la albiceleste llegó clasificada previo a la disputa del mismo.
La misma se consumó tras el empate de Uruguay frente a Bolivia en El Alto y se terminó de certificar con el contundente triunfo por 4-1 ante la Canarinha que sigue lejos de su nivel.
Antes de los 20', Argentina ya ganaba 2-0 por los goles de Julián Álvarez y Enzo Fernández. Matheus Cunha descontó, pero Alexis Mac Allister estiró la ventaja antes del descanso. En el complemento, sentenció la goleada Giuliano Simeone.
90+3' | ¡Final del partido!
Argentina goleó a Brasil en el Monumental de Buenos Aires por 4-1 gracias a los goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone. Matheus Cunha descontó para la Canarinha.
72' | ¡Gol de Argentina!
Giuliano Simeone entró y a los pocos minutos anotó su primer gol con la albiceleste para que el partido pase de triunfo a goleada.
¡GOOOL DE ARGENTINA! 😎 Giuliano Simeone revienta el arco para sellar la goleada en casa 🏟️— telefe (@telefe) March 26, 2025
71' | 🇦🇷 Argentina 4 - 1 Brasil 🇧🇷
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60' | Argentina no acelera y Brasil no tiene cómo hacerlo
El equipo de Scaloni se siento cómodo con el marcador, sabiendo además que consiguió la clasificación al Mundial, mientras que a los de Dorival les cuesta mucho llegar al área de Emiliano Martínez.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Sigue el fútbol en el Monumental donde Argentina se impone por 3-1 ante Brasil por la fecha 14 de las Eliminatorias.
45+2' | ¡Final del primer tiempo!
En un primer tiempo muy goleado, Argentina se fue al descanso arriba en el marcador por 3-1 luego de los goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Descontó Matheus Cunha para la visita.
36' | ¡Gol de Argentina!
Un exquisito pase de Enzo Fernández para Alexis Mac Allister le permitió al hombre del Liverpool definir con clase por arriba del arquero Bento.
¡GOOOL DE ARGENTINA! 🎩 Asistencia de Enzo y Mac Allister pone el tercer gol de la noche para Argentina ⭐️— telefe (@telefe) March 26, 2025
34' | 🇦🇷 Argentina 3 - 1 Brasil 🇧🇷
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26' | ¡Gol de Brasil!
Cristian Romero se equivocó en la salida con pelota, Matheus Cunha la robó y no perdonó porque agarró mal parado a Emiliano Martínez y definió contra un palo para poner el descuento.
¡GOL DE BRASIL! ⚽️ Error en la salida del Cuti Romero y Cunha no perdonó— telefe (@telefe) March 26, 2025
26' | 🇦🇷 Argentina 2 - 1 Brasil 🇧🇷
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12' | ¡Gol de Argentina!
La Albiceleste arrancó con todo en el Monumental y luego de una gran jugada colectiva, Nahuel Molina habilitó a Enzo Fernández que tocó con el arco libre para duplicar la ventaja.
¡GOOOL DE ARGENTINA! 😁 Enzo Fernández aparece en área para empujar la pelota y ampliar la diferencia 🫡— telefe (@telefe) March 26, 2025
12' | 🇦🇷 Argentina 2 - 0 Brasil 🇧🇷
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3' | ¡Gol de Argentina!
Una buena jugada colectiva terminó con asistencia de Thiago Almada y luego de pelearla dentro del área, Julián Álvarez quedó mano a mano con Bento al que venció con un toque suave.
¡GOOOL DE ARGENTINA! 🕷️ Julián Álvarez abre el marcador y dice que los campeones del mundo ganan en el arranque 💪— telefe (@telefe) March 26, 2025
3' | 🇦🇷 Argentina 1 - 0 Brasil 🇧🇷
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¡Comenzó el partido!
Ya juegan Argentina y Brasil en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la fecha 14 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Argentina 4-1 Brasil:
Hora: 21:00
Árbitros: Andrés Rojas; Alexander Guzmán, Richard Ortiz; Carlos Betancur (Colombia)
VAR: John Perdomo y Leonard Mosquera (Colombia)
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico (75' Facundo Medina); Alexis Mac Allister (75' Nicolás Paz), Enzo Fernández, Leandro Paredes (82' Exequiel Palacios), Rodrigo de Paul; Thiago Almada (68' Giuliano Simeone), Julián Álvarez (82' Ángel Correa). DT: Lionel Scaloni.
Brasil: Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo (45' Leo Ortiz), Guilherme Arana; André (84' Éderson), Joelinton (45' Joelinton), Raphinha; Rodrygo (45' Endrick), Matheus Cunha (69' Savinho), Vinicius. DT: Dorival Junior.
Goles: 3' Julián Álvarez (A) / 1-0; 12' Enzo Fernández (A) / 2-0; 26' Matheus Cunha (B) / 2-1; 36' Alexis Mac Allister (A) / 3-1; 72' Giuliano Simeone (A) / 4-1.
Amarillas: Nicolás Tagliafico, Thiago Almada, Nicolás Otamendi, Rodrigo de Paul. Enzo Fernández (A); Raphinha, Murillo, André, Leo Ortiz, Endrick (B).
¡El once inicial de Brasil!
La Canarinha también cuenta con su equipo para visitar a Argentina y este es el once que eligió Dorival.
Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo, Guilherme Arana; André, Joelinton, Raphinha; Rodrygo, Matheus Cunha y Vinicius, es el equipo del Scratch.
TIME ESCALADO! 💪— CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 25, 2025
A Seleção Brasileira enfrenta a Argentina nesta terça-feira, às 21h, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.
VAMOS PRA CIMA, BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/mkWcxu4XHN
¡Argentina tiene once confirmado!
El entrenador de la albiceleste eligió el once para recibir a Brasil en el marco de la fecha 14 de Eliminatorias.
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul; Thiago Almada y Julián Álvarez, es el once albiceleste.
🏆 #Eliminatorias— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 25, 2025
📋 ¡Once inicial confirmado! ⚽
Así formará @Argentina 🇦🇷 para el duelo ante #Brasil 🇧🇷 💪 pic.twitter.com/bUMxENrDCb
La albiceleste llega clasificada al encuentro
El equipo de Lionel Scaloni arriba a este encuentro sabiendo que ya está en el Mundial 2026 tras el empate entre Bolivia y Uruguay que le dio el puntillazo final a una tarea casi sellada desde hace varias fechas.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Argentina vs. Brasil!
El clásico de América tiene una nueva edición y el Monumental de Núñez recibe un partido que pinta para ser interesante por cómo se vivió en la previa y la forma en la que se disputan estos duelos históricos.