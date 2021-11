Árbitros: Diego Ribeiro y Nicolás Tarán fueron parados luego del error en Belvedere

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El miércoles Rentistas venció 1-0 a Liverpool en Belvedere con suma polémica. El negriazul anotó el gol del empate en los últimos momentos del partido, pero no fue convalidado por el árbitro Diego Ribeiro a instancias del asistente Nicolás Tarán. Fue un error grave, tanto que les costó a ambos no tener nominaciones para la fecha 11 del Torneo Clausura a disputarse este fin de semana.

Fue una falla flagrante que resultó además determinante en el resultado del partido, costándole un punto a Liverpool. Recordemos qué fue lo que ocurrió:



Rentistas ganaba con gol de Salomón Rodríguez desde el minuto 35 y Liverpool se había volcado durante los últimos minutos con decisión contra el arco defendido por Nicolás Rossi. Vino un córner desde la izquierda del ataque, Rossi salió a cortar el centro pero no lo logró al rebotarle el balón en las manos. La pelota se elevó y derivó a los pies de Emiliano García, quien lo empujó hacia la red.

Efectivamente el defensor negriazul estaba adelantado, pero nunca cuando partió el pase de Chacón, ya que no hay offside a la salida de un córner por una razón lógica: el jugador está detrás de la línea de la pelota al ubicarse ésta a la altura de la línea de fondo. Por lo tanto, Tarán señaló el adelantamiento luego del toque que hubo en el área, pero nunca se percató que fue hecho por un rival (el arquero), por lo que tampoco había posición adelantada.

Más responsable fue todavía Ribeiro, porque estaba bien ubicado, de frente a la jugada, y nunca le señaló a su compañero que quien había desviado el balón para que lo tomara García había sido Rossi. Tomó la decisión de sancionar el adelantamiento señalado por Tarán y así le quitó un punto del bolsillo a Liverpool.



Este viernes se dieron a conocer los árbitros para el fin de semana y ni Ribeiro ni Tarán están nominados para juego alguno.

Los árbitros para la fecha 11

SÁBADO

- Rentistas-River Plate (Capurro, hora 16.30): Nicolás Vignolo, Carlos Barreiro, Julián Pérez y Yimmi Álvarez. VAR: No hay

- Villa Española-Nacional (Viera, 21.45): Daniel Fedorczuk, Andrés Nievas, Ernesto Hartwig y Pablo Giménez. VAR: Christian Ferreyra y Antonio García.



DOMINGO

- Cerrito-Montevideo City Torque (Franzini, 16.30): Andrés Cunha, Santiago Fernández, Jonathan Peña y Santiago Motta. VAR: Gustavo Tejera y Mathías De Armas.

- Peñarol-Liverpool (Campeón del Siglo, 19.00): Esteban Ostojich, Agustín Berisso, Mathías Muniz y Daniel Rodríguez. VAR: No hay.



LUNES

- Fénix-Sud América (Capurro, 9.45): Gustavo Tejera, Horacio Ferreiro, Heber Godoy y Diego Dunajec. VAR: No hay.

- Boston River-Progreso (Artigas, 16.30): Christian Ferreyra, Martín Soppi, Héctor Bergalo y Fernando Falce. VAR: No hay.

- Wanderers-Cerro Largo (Viera, 18.45): Leodán González, Pablo Llarena, Javier Irazoqui y Javier Feres. VAR: No hay.

- Plaza Colonia-Deportivo Maldonado (Prandi, 21.00): Andrés Matonte, Richard Trinidad, Carlos Morales y Javier Burgos. VAR: Andrés Cunha y Jonathan Fuentes.

​