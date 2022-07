Mariano Sánchez, el entrenador que trabaja con los cracks del básquetbol argentino y entrena a jóvenes uruguayos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En un campus de verano conoció a Gustavo Venet, quien le propuso venir a Montevideo a entrenar jugadores jóvenes en una clínica. Pasó el tiempo y Mariano Sánchez cumplió. Del 3 al 7 de julio llegó a la capital uruguaya y vivió cada sesión con la misma intensidad y profesionalidad con la que trabajó junto a cracks del básquetbol argentino como Emanuel Ginóbili, Luis Scola o Facundo Campazzo.

“Le dije a Gustavo que si venía a Uruguay era para hacer algo bien, de siete días mínimo para entrenar bien a los chicos y no por un tema de costos, sino para que puedan tener un buen desarrollo”, le contó Mariano a Ovación en medio de una de las sesiones que realizaron en el gimnasio de la Unión de Veteranos de Básquetbol del Uruguay.

LOS INICIOS Manu Ginóbili fue el primero que lo contactó En 2016, Mariano Sánchez recibió el primer llamado de un crack argentino y fue Emanuel Ginóbili: “Me preguntó si podía entrenar con él al otro día y pensé que era una joda. Yo iba a las 5 de la mañana igual. No pude ni dormir ni comer antes de entrenar con él”.

Acerca de lo que le ve al jugador uruguayo, Sánchez dijo que “tiene esa chispa de competitividad, picardía y energía”. “Tiene ganas de competir pero hoy en día en Latinoamérica se está perdiendo esa cultura del entrenamiento y la formación intensiva. Hoy necesitás trabajar muchísimo el detalle para poder competir al más alto nivel”, sumó.

Mariano Sánchez entrenando en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé.

Y si de detalles y alto nivel se trata, Mariano Sánchez tiene experiencias con los mejores. Entrenó a Emanuel Ginóbili, a Luis Scola y actualmente trabaja junto a Facundo Campazzo: “Manu fue el primero que me llamó antes de Río 2016. Me pidió mejorar la seguridad con la mano derecha, mejorar movimientos y después que lo ayudara a entrenar en ataque a los hombres grandes porque veía que Draymond Green lo iba a buscar más arriba y Dwight Howard lo esperaba más abajo y otras cosas más. Eso fue buenísimo porque lo asistí por primera vez”, recordó.

OTRO FENÓMENO A Luis Scola no le creía cuando lo contactó por Instagram Varios meses antes del Mundial de China 2019, Luis Scola afinó su preparación y pensó en Mariano Sánchez. Lo contactó por Instagram: “Me llegó un mensaje de un usuario sin foto pero con todo el detalle del trabajo que precisaba. No le creía y le pregunté a Máximo Fjellerup si era cierto”.

Viajes, capacitaciones y experiencias marcaron la carrera del entrenador que hoy tiene 33 años y que en 2019 recibió otro llamado: el de Luis Scola. “Era el último de la generación dorada y no le podía decir que no. Yo tenía casi todo arreglado con una gente de Dallas para ir a China y no fui. Me quedé a entrenar a Luis. Él es muy quisquilloso, muy meticuloso y exigente. Siempre va a buscar cosas donde cuestionarse para ver si las cosas están bien o cómo se deben hacer. Aprendí muchísimo con él porque era una oportunidad más que un aprendizaje. Gracias a Scola me llamaron de la selección argentina respetándome por ser entrenador, también de Barcelona, volví a trabajar con él. Me gané su respeto y eso lo valoro”, dijo.

Facundo Campazzo es el crack que actualmente trabaja con Mariano Sánchez y si bien cada jugador es diferente, el entrenador tiene las cosas muy claras: “Hay que formarlos en distintas fases y esto que hago yo tiene que ver con pedirle más al jugador hasta que te odia y en un momento se siente feliz y te dice ‘estamos haciendo cosas diferentes’. Me sale natural más allá de que es difícil imaginarse que un jugador que ya es top, pueda ser aún mejor. Y se puede porque siempre hay un margen para mejorar”.