Goes dio una clase de jerarquía ante Capitol y continúa como único líder

La pregunta ya no es contra quién juega, sino quién lo para. Tras vencer anoche a Capitol, la máquina de Goes suma 17 victorias en 19 juegos y ya no hay nombre que resista a una estructura colectiva que logra situarse por encima de cualquier individualidad. Aun así, Sebastián Sosa volvió a ser figura al terminar como líder de goleo con 17 puntos, mientras que Joaquín Osimani lo escoltó con 16.

Goes volvió a hacerse fuerte en Plaza de las Misiones, un sitio en el que le cuesta a cualquier rival y, si bien aún resta camino por recorrer, por su producción de juego se autopostula como uno de los candidatos de la Liga Uruguaya.

La gran diferencia en los puntos obtenidos desde la banca (46 a 15) y la comparación entre los tantos de contraataque (24-7) contribuyeron en la abismal diferencia que hubo en el tanteador.

Por su parte, Defensor Sporting derrotó 87-75 a Hebraica y Macabi con Green como figura, al tiempo que Biguá sigue como escolta tras imponerse 92-85 ante Olimpia con un nivel superlativo de Sims. En los últimos dos juegos Malvín venció 81-80 a Nacional con un tanto trascendental de Pomoli en el cierre y Trouville le ganó 102-93 a Olivol Mundial en el quinto juego de la noche.