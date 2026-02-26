Reserva sin razones

El gobierno declaró como reservada la denuncia penal en referencia al caso Cardama, ante un pedido del senador colorado Andrés Ojeda. Resulta incomprensible que el estado uruguayo, que presenta una denuncia genérica para que se investigue un caso que puede implicar un fraude contra la administración pública, sostenga que esa denuncia no puede ser conocida por la ciudadanía. Y la ley es muy clara en cuanto a que no se puede declarar reservado cualquier cosa.