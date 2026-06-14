No era (solo) por petróleo

Luego de aquella operación militar en Venezuela que terminara con el dictador Nicolás Maduro y Sra. arrestados y llevados a Estados Unidos, lo que se comentó fue que era por un solo motivo: petróleo. Va quedando claro que el verdadero motivo era seguridad, y la caída del Niño Guerrero lo demuestra; el cabecilla del Tren de Aragua había desarrollado una rutilante carrera delictiva ante la mirada pasiva de las autoridades venezolanas hasta ayer. Muy atentos estarán en Cuba.